Fruit Bats adelantan un nuevo single de su disco

Llega un nuevo adelanto (tras “Holy Rose“) del próximo disco de Fruit Bats, The Pet Parade, que se publica el 5 de marzo.

“The Balcony” tiene un tono optimista y animado, que se complementa con una caja de ritmos cálida y una melódica. Llega junto a un videoclip encantador codirigido junto a Annie Beedy, que Johnson dice que fue “inspirada por Cabaret (película) junto a la escena de la cantina de Star Wars y un poco de The Mighty Boosh, y la historia se basó en Dirty Dancing y ‘Lovers Rock’ de Steve McQueen”

Fruit Bats comenta sobre el videoclip: “Mi mujer, Annie, es una de mis artistas visuales favoritas. Hemos colaborado para muchas portadas de álbumes a lo largo de los años, pero este es nuestro primer vídeo juntos. “The Balcony” es una canción sobre la paciencia en el aislamiento, sobre esperar que el mundo cambie mientras miramos a una calle desierta. En palabras de Annie, “Hemos creado un mundo alternativo—en nuestro sótano—en el que las discotecas siguen estando repletas, existen crushes en directo y los encuentros fortuitos aún existen.”

Como en el resto de The Pet Parade, “The Balcony” fue compuesto por Johnson y producido por Josh Kaufman, compañero de Johnson en el grupo nominado a los GRAMMY® de 2021 Bonny Light Horseman. Junto a los otros músicos de The Pet Parade—los baterías Brian Kantor, Joe Russo y Matt Barrick (The Walkmen, Fleet Foxes, Muzz), la cantautora Johanna Samuels, el pianista Thomas Bartlett (Nico Muhly, Sufjan Stevens), y el violinista Jim Becker (Califone, Iron & Wine)—Johnson y compañía tuvieron que grabar su parte desde su propio dormitorio y estudios caseros en distintos puntos de EEUU. Aún así, según Johnson, “Las canciones tienen la suficiente sensación de intimidad como para que no suene como si hubiera sido compuesto a muchos km de distancia.”

