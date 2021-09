Libros del Kultrum publicará una nueva versión de las memorias de George Harrison

La editorial Libros del Kultrum publicará, dentro de su colección Introckspecciones, una versión actualizada de I, Me Mine, el libro que George Harrison publicó en 1980. Se trata de un volumen mítico, que hasta ahora solo podía encontrarse a precios prohibitivos en su versión original y cuyas posteriores reediciones prescindieron de buena parte del material. El libro incluye fotos, letras, manuscritos y memorias del “Beatle tranquilo”.

La edición ampliada que Libros del Kultrum lanzará esta misma semana, con introducción de la propia Olivia Harrison y traducción de Eduardo Hojman, recupera todo el material descartado para dichas ediciones, más asequibles pero mutiladas. I Me Mine no son unas memorias al uso: se incluye una especie de transcripción de las conversaciones de George Harrison con Derek Taylor (jefe de prensa de los Beatles y “negro” de las memorias de Brian Epstein), textos del propio Harrison para el Daily Express y, por supuesto, las semblanzas autobiográficas y comentarios a su obra escritos también por el ex Beatle. Se incluyen manuscritos de algunas letras y otras curiosidades, además de una amplia selección de fotografías del archivo de la familia Harrison.

Un volumen de más de 600 páginas imprescindible para los seguidores de los Beatles en general, y de George Harrison en particular.