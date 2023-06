Ghouljaboy colabora con Myd en su nuevo sencillo

El jerezano Ghouljaboy sigue presentando las canciones que formarán parte de su nuevo disco, un LP titulado On No Syzygy! que saldrá el próximo día 16. Tras la colaboración con el norteamericano Dent May en «Convict love hydrocell» nos llega ahora «Wanna save U! (from the failed Syzygy), tema en el que Ghouljaboy vuelve a aliarse con un artista internacional. En este caso el escogido ha sido Myd, afamado proyecto del músico, productor, cantante, ingeniero de sonido y dj francés Quentin Lepoutre.

El nuevo sencillo de Ghouljaboy, quien comparte la autoría con Myd, es una mezcla de indie rock, synth pop y esa electrónica tan particular del país vecino. Entre sus referentes se encuentran Mac DeMarco, Daft Punk y Boy Pablo. La producción ha estado a cargo de Raúl Pérez, quien ha contribuido a que «Wanna save U! (from the failed Syzygy)» sea un tema fresco, bailable y emisor de buenas sensaciones.

«Wanna save U! (from de failed Syzygy)» es el cuarto adelanto que conocemos de Oh No Syzygy!, que como hemos comentado verá la luz en unos días. A continuación puedes escuchar este nuevo sencillo de Ghouljaboy junto al francés Myd.