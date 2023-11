Giant Sand llega a nuestro país esta semana

Los históricos Giant Sand de Howe Gelb nos visitan. La banda de Tucson estará en la sala Siroco de Madrid, dentro del ciclo Jaguar el 26 de octubre y dos días más tarde en Lemon Rock de Granada. Él es el alma del grupo, siendo el único miembro presente en todos sus trabajos, el resto de miembros han ido cambiando periodicamente y podríamos considerar a Giant Sand como un punto de encuentro de talentosos músicos.

Durante mucho tiempo John Convertino y Burns Joey fueron miembros de la banda, pero la dejaron cuando su proyecto paralelo, Calexico, se tornó más mainstream y empezó a tomar relevancia en ventas. Otros miembros que han formado parte de la historia de la banda han sido el teclista Chris Cacavas (Green on Red), la bajista Paula Jean Brown (quien fue brevemente miembro de Go-Go y se casó con Gelb), Mark Walton (Dream Syndicate y Continental Drifters), el batería Tom Larkins (Jonathan Richman) y Iain Shedden, el batería de la banda australiana The Saints.

A principios de 2018 Howe Gelb, junto a la última formación de Giant Sand, decidieron rehacer el Valley Of Rain, el primer disco que la banda grabó en 1985, con la idea de que por fin tuviera el sonido que debió tener en su día. Se editó bajo el título Returns To Valley Of Rain pero no vino acompañada de ninguna gira en Europa. Sin embargo y siguiendo esta etapa revisionista, Giant Sand hizo lo mismo con “Ballad Of A Thin Line Man” a finales de 2019, regrabándolo, dándole una vuelta de tuerca para actualizarlo bajo el título de Recounting The Ballads Of Thin Line Men.

Toma nota de las fechas de Giant Sand

26 de noviembre – Siroco – Madrid – Entradas a la venta

28 de noviembre – Lemon Rock – Granada – Entradas a la venta