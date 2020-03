Gil Scott-Heron – We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven (XL/Popstock!)

Gil Scott-Heron disfrutó de un último gran reconocimiento antes de fallecer en mayo de 2011, situándose de nuevo bajo los focos gracias a un trabajo tan brillante como fue I’m New Here (XL Recordings, 10). Una obra que sirvió para recuperar y reivindicar la importancia de su figura como uno de los padres del spoken-word, al tiempo de actualizar la misma en base a un sonido vanguardista que tuvo tras los mandos al mismísimo Richard Russell –reputadísimo productor, paradigma de modernidad y capo del propio sello londinense XL–. La acogida no pudo ser más unánime ni el resultado más brillante e incisivo, con I’m New Here (XL Recordings, 10) (irónico título, por supuesto) convirtiéndose en poco menos que un clásico instantáneo que apareció en todas las listas con lo mejor de la temporada.

Diez años después, el elepé mantiene intacto su encanto y cuenta con su obligada reedición, pero al mismo tiempo ve la luz un producto bastante más jugoso, atractivo y, en definitiva, extremadamente satisfactorio. El baterista, productor y músico de jazz Makaya McCraven reimagina la obra completa en cuestión, utilizando la inconfundible interpretación de Gil Scott-Heron como lujoso hilo argumental en torno al que colocar esas ideas propias que parten desatadas en diferentes direcciones. Una maniobra tremendamente osada, con la que el de Chicago corría el riesgo de dejar otra mera secuencia de remezclas o, en el peor de los casos, desviar el asunto hacia una patética caricatura del álbum. Sin embargo, McCraven se muestra respetuoso con el autor, probando su veneración y después de haber entendido y asimilado la esencia misma del disco antes de encalarlo con sus propias ideas. Un talento el suyo que se concreta en sólidos trazos de jazz, trip-hop, rap y electrónica, con sonoridades respetuosas pero concretadas en capas con personalidad propia que alumbran una perspectiva inédita y valiosa con respecto al original. Bajo el nombre de We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven (XL, 20) reaparecen ahora canciones espectaculares como “New York Is Killing Me”, “Running”, la propia “I’m New Here”, “People Of The Light”, el lujoso minuto y medio de “This Can’t Be Real”, “I’ll Take Care Of You” o esa barbaridad de cierre que es “Me And The Devil”.

Todas ellas cobran nueva vida y, diez años más tarde, vuelven a erguirse como paradigma de modernidad. Una serie que propicia un ininterrumpido halo de misterio, manteniendo (cuando no potenciando) la inquietante capacidad de seducción que ya destilaba el elepé primigenio. Insinuante, cargada con un misticismo vicioso, sugerente y absolutamente elegante, la presente referencia es, de algún modo, la unión imposible en el tiempo de dos talentos que maridan a la perfección: la del poeta profundo y eterno y la de un inquieto y valiente artista actual. La excepcional consecuencia de todo ello resulta igual de imprescindible e intachable que aquel I’m New Here (XL Recordings, 10) que ahora, una década después, ha mutado para volver a resplandecer con una vigencia incorruptible.

