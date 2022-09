‘La época heroica’ de Julio Ruiz: El comienzo del territorio indie

Los seguidores de este coleccionable de anécdotas que desde hace unos meses tiene su hueco (gracias) en Muzikalia me han escrito en los últimos tiempos a mi correo para preguntarme sobre historias que vienen a converger en un mismo punto: el comienzo del territorio indie. Y me señalan con el dedo (gracias por colocarme la autoría) quizás porque recuerden aquellos momentos que consideran emparentados con las g.a.t.o.´s (aquellas actuaciones de músicos de aquí o foráneos que nos dejaban las muestras de su arte en uno de los grandes estudios de la planta baja de RNE).

Entre esos mensajes que hemos leído este mes de agosto hay abrumadora mayoría y coincidencia en que desempolvemos el palmarés maquetero (aunque sólo sea comentando o haciendo memoria de quienes se llevaron la medalla de oro) de aquella redundante (por el nombre con el que la bautizamos) «lista grande de maquetas grandes de disco grande».

Y es que así como las g.a.t.o.’s las ubicábamos cuando teníamos material y su acomodo en la programación era los viernes, la mencionada lista maquetera tenía su hueco en el calendario el último viernes de cada mes. Los oyentes votaban (no sé si ya he dicho por aquí antes que me iba a casa para hacer el escrutinio pertinente con bolsas llenas de cartas porque en los inicios de los 90’s era el único medio de conexión) y cada mes teníamos lista nueva. Una relación que empezó siendo de diez maquetas pero que, con el paso de los años y el crecimiento de la espuma del que empezó siendo incipiente territorio indie, tuve que ampliar hasta veinte nombres.

Y como todo tiene un kilómetro cero yo siempre lo he colocado en 1992. Un año antes, procedente de Radio 4, llegué a Radio 3 y cuando el programa, pasada un tambaleante aterrizaje, recuperó la identidad que siempre tuvo en su anterior casa de la calle Huertas (allí pinchaba por ejemplo las primeras maquetas de Vancouvers o Los Navajos) seguí una línea continuista que siempre había tenido Radio 3: el apoyo a los artistas que empezaban. Y lo hacía porque me gustaba y porque, de añadido, era deber como servicio público. Ocurría que la resaca o los rescoldos de la movida, una década después, empezaba a oler a caducidad rebasada y se necesitaba respirar aire nuevo. Entre otras cosas porque, desde distintos puntos de nuestra geografía, y buscando patrones a imitar (Sonic Youth, Pixies, Jesus & Mary Chain y muchos otros más) ya había quién había tomado aplicadamente apuntes de lo que era la melodía casada con el ruido.

Por eso hoy en este previo a lo que será en futuras ediciones el recorrido por los artistas que se auparon a lo más alto del cajón en lo que era el artista maquetero del año (en el momento en que hubiera publicado un disco grande o álbum ya perdía la condición de tal) luego mutado en artista emergente, quiero que nos detengamos en aquel recopilatorio (la fecha, 1992, es coincidente con la antes citada) llamado La Única Alternativa que publicó el sello La Fábrica Magnética que fue la etiqueta que se inventó Servando Carballar cuando se produjo su marcha del sello Dro, que más de una década antes él asimismo había creado.

Escucha las canciones de ‘La Única Alternativa’

Echen un ojo a ese disco de varios artistas porque, aún con los defectos lógicos de los primerizos, hoy es auténtica joya para que todos los devotos de los sonidos noventeros de aquí vean de donde vino parte de lo que luego fue histórico. Ahí están Alias Galor (Xesca, su voz solista, sigue cantando), Iluminados (las hermanas Espín, que acababan de ganar el Murcia Joven, desentierran de vez en cuando la etiqueta de garantía como en la presentación del libro de fotos muy acorde con estas líneas de hoy de Nathalie Paco), The Faded Flower (pioneros en Barcelona con Mireia y Sergi al frente), Inoxidables (el dúo que hoy sigue haciendo canciones aunque sus dos componentes de toda la vida trabajen a distancia), Dirty Boots (… o Frankenbooties con Joan Vich dentro)….

Una vez hecho el previo ya será el mes que viene cuando nos detengamos en los primeros ganadores de la liga maquetera del 92 que fueron… Los Planetas.

Consulta aquí todos los artículos de ‘La época heroica’ de Julio Ruiz