Jarvis Cocker anuncia disco y comparte single

JARV IS… anuncia el lanzamiento su álbum debut Beyond the Pale, que estará disponible a partir del 1 de mayo de la mano de Rough Trade Records en LP/CD/Cassette. La banda comenzará su gira en mayo por Reino Unido. Esta es la primera música que saca Jarvis Cocker desde el álbum de Further Complications de 2009.

JARV IS… es un grupo formado por Jarvis Cocker (voz, guitarra, percusión), Serafina Steer (arpa, teclados, voz), Emma Smith (violín, guitarra, voz), Andrew McKinney (bajo, voz), Jason Buckle (sintetizadores & sonidos electrónicos) y Adam Betts (batería, percusión, voz).

JARV IS… se creó para tocar un concierto en el festival de Sigur Ros “Norður og Niður” en Islandia, a finales de 2017, como una manera de escribir canciones en colaboración con la audiencia. Por ello, el grupo decidió grabar sus conciertos para ver cómo se desarrollaban sus canciones. Tras una aparición en el festival Desert Daze de California, Geoff Barrow (Portishead, Beak>) sugerió que estas grabaciones fueran usadas como base del álbum.

Más capas de instrumentos y voces fueron añadidas en los Narcissus Studios de Neasden, Londres. El trabajo de posproducción se realizó en el estudio de Place du Big Boss del Raynes Park de Londres. La mezcla la hizo Craig Silvey en los Toast Studios del Oeste de Londres.

El primer single del EP “Must I Evolve?” se estrenó en mayo del 2019 y apareció en muchos “Top 10″ del año.

JARV IS… refleja una experiencia de conciertos que aún está en curso, porque la vida también es una experiencia que varía con el tiempo. Poniéndolo con otras palabras: ESTE NO ES UN ÁLBUM EN VIVO – ES UN ÁLBUM VIVO.

Estás serán las canciones del disco:

Cara 1

1: Save the Whale

2: Must I Evolve?

3: Am I Missing Something?

Cara 2

1: House Music All Night Long

2: Sometimes I am Pharaoh

3: Swanky Modes

4: Children of the Echo

Escucha un nuevo single del álbum ‘House Music All Night Long’ y mira el videoclip aquí:

JARV IS… estarán actuando en la próxima edición de Tomavistas.