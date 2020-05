Glass Animals anuncian disco para julio

Glass Animals han anunciado la salida de su tercer álbum de estudio, ‘Dreamland’ el próximo 10 de julio con Polydor. Con la noticia llega el precioso adelanto que, con peso específico da título al álbum y avanza lo que está por llegar de esta original banda.

En el núcleo de ‘Dreamland’ reside el enigmático Dave Bayley, líder y productor extraordinario cuyo trabajo se extiende más allá de Glass Animals, entre su créditos se incluyen Joey Bada$$, Flume, Wale, Khalid y más recientemente Denzel Curry en su último single de 2019 ‘Tokyo Drifting’. Para Bayley, ‘Dreamland’ es un recuerdo nostálgico de su vida hasta el momento, cubriendo un extenso y difícil espacio sin ninguna concesión al pudor. Pleno de experiencias personales, ninguna más emotiva que cuando el batería Joe Seaward tuvo un monstruoso accidente de tráfico en Julio de 2018 que estuvo a punto de costarle la vida y la de la banda como resultas. En palabras de Bayley: –

“La idea del disco salió en un momento de confusión e incertidumbre. Mi mejor amigo estaba en el hospital. No sabía si lo iba a conseguir. El futuro era aterrador y completamente imprevisible. Durante esas semanas en el hospital, resultaba tan difícil mirar hacia delante que yo me encontré recapitulando. Rebuscando en mis recuerdos para encontrar confort mental, aunque en sí resultaran incómodos.”

Al hablar con mis amigos y mi familia me di cuenta de que un montón de personas está viviendo ese tipo de confusión ahora mismo. Todas las certezas que pensábamos tener por delante han saltado por los aires y parece que no acertamos a hacer pie. Como no podemos salir fuera a crear recuerdos nuevos, pues…lo primero que hacemos es ahondar en los del pasado. Lo escucho decir en conversaciones. Lo veo en lo que la gente ve en la TV. En lo que escuchamos. En lo que comemos. En los sueños.