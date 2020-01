The XX confirman nuevo disco para 2020

The XX volverán en 2020 con un nuevo álbum. La banda de Romy Madly Croft, Oliver Sim y Jamie XX anunciaron su regreso a través de Instagram, donde dieron detalles de lo que será su cuarto disco, continuación de I See You.

Allí nos contaron: “¡Mirando hacia 2020! Hemos estado trabajando en música nueva, ¡No podemos esperar para compartirla contigo! Esperamos que tengas el mejor año nuevo. The XX”.

En poco tiempo podremos descubrir las nuevas canciones de la banda británica, una obra que sumar a sus discos, I See You, xx y Coexist.

Hasta que eso llegue, recordemos una de sus grandes canciones: