Haim estrenan canción para una banda sonora

Haim publican nuevo material desde que lanzaran Women In Music Pt. III (2020). “Cherry Flavored Stomach Ache” es lo nuevo del trío de hermanas y forma parte de la banda sonora del film The Last Letter From Your Lover de Augustine Frizzell que se estrena en Netflix 23 de julio. Un tema compuesto para la película por ellas y Ariel Rechtshaid, quien también lo produce junto a Danielle Haim.

Al abordar el tema de la música y la idea de que alguien crease una canción para la película, los productores le pidieron a Frizzell una lista de sus artistas favoritos. Su primera opción fue Haim. La banda aceptó de inmediato la propuesta. “Soy muy fan de su música. Tiene un algo que es a la vez moderno y retro, como el mundo de Ellie”. Las norteamericanas cuentan “La escena para la que componíamos estaba llena de movimiento, por lo que necesitábamos un traveling en el ritmo, eso fue el incentivo de la idea inicial. Augustine dijo que quería algo juguetón, la verdad es que ha sido un trabajo en equipo”.

Escucha “Cherry Flavored Stomach Ache” de Haim