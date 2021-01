Homenaje online a Bowie a cargo de Trent Reznor, Billy Corgan, Tony Visconti y más

Mañana 8 de enero David Bowie cumpliría 74 años, pero como bien sabéis el pasado 10 de enero de 2016 fallecía poco después de editar su disco de despedida, el impresionante Blackstar (Sony).

Coincidiendo con el quinto aniversario de su pérdida, una serie de músicos, productores y amigos del artista se han unido en un proyecto online con el nombre de A Bowie Celebration: Just For One Day!

Tal y como llevan contando en Instagram desde hace unos meses:

La iniciativa promovida por su pianista y colaborador Mike Garson contará con un buen número de amigos, todos ellos unidos con un fin: “Lo que estamos planeando es un increíble show con los músicos más talentosos de cada periodo de su carrera, así como artistas fenomenales de distintos géneros. Escucharemos interpretaciones diferentes de sus canciones, algunas con arreglos nuevos que nunca habían sido presentados”.

Entre los participantes se encuentran: Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Ian Astbury (The Cult), Gavin Rossdale (Bush), Joe Elliott (Def Leppard), Duran Duran, Boy George, Carlos Alomar, Peter Frampton, Yungblud, Earl Slick, Macy Gray, Lena Hall, actores como Gary Oldman, Ricky Gervais o Michael C. Hall, su productor y amigo Tony Visconti y los músicos que le acompañaron en su último disco.

A Bowie Celebration: Just For One Day! previo pagopuede verse online a través de este enlace de 20 dólares.