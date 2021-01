Cuando crees que está todo perdido, resulta que unos jóvenes entusiastas de los distintos géneros electrónicos se lanzan a la aventura digital y crean un sello para dar salida a ciertos tesoros. [lotura], así de estilizado y preparado para el futuro, es el nombre que han elegido Amaia Rodríguez e Iñaki García para desembarcar porque, como dicen ellos, simplemente les apetece y les importa una mierda que no sea el mejor momento para ello. Qué mejor carta de presentación para esa empresa que se antoja retadora que el recopilatorio que han lanzado como primera referencia y con el que pretenden dar a conocer parte de las distintas propuestas que tienen sobre la mesa (si es que ese espacio físico existe).

sor ta egin contiene trece cortes que, si estuviesen curados por algún gurú de la electrónica, nadie dudaría en calificar como una gran ilustración sonora de los distintos estilos que pululan por la electrónica actual y sobre los que este par no han tenido, ni tendrán, reparo en acoger. Así, uno puede perderse por el drone de iuky o el neón de Hyphen , la extraña pero contagiosa integración de un remoto dub en clave de beats de los ecuatorianos NTFL, el techno industrial de herencia EBM de The Wire Aliance o de Judy, o el techno crudo, bien a palo seco -gentileza de Tuber-, bien como tapiz etnográfico -de la mano de mrtn-.

No solo de noveles (o casi noveles, que, de los de arriba, algunos ya no lo son tanto) vive el sello. Me ha causado especial alegría ver cómo el vigués Pálida, que cuenta ya con tres magníficos álbumes a cuestas, tiene un nuevo lugar donde descargar su “electrónica subconsciente”. El ambient parece tener también un lugar especial en su aspecto más puro, a tenor de la oferta de PAT INN PAZ+Willy Christoulas, pero es que también lo tiene el hardcore oscuro de Fauste (o el más psicofestivo de Out), o la electrónica reminiscente de aquellos años dorados en los que el break o el jungle se juntaban con el techno y el acid house y no solo no pasaba nada, sino que salían cositas como las que rescata Natural Language.

A estas alturas, parece claro que, efectivamente, no le hacen ascos a nada. Y me parece cojonudo, hasta que dejas de entender por completo la inclusión de Plasaporros, que, seguro que tienen algo, pero yo no se lo encuentro. Personalmente, se lo perdono,porque si ya me parecía de valientes lanzarse con estos desvaríos antes de la mierda de meses que llevamos, imagínate ahora. Y claro que sí, guri bost axola!

Escucha[lotura] sor ta egin