Incubus – Pre-show del Mad Cool (La Riviera) Madrid 05/07/2022

El miércoles día 6 de julio, tras tres años de retiro, el festival predilecto de Madrid inaugura su quinta edición en el barrio de Valdebebas. Unas 60.000 personas se reunirán cada día para presenciar conjuntos de talla mundial como: Metallica, Muse, Florence + The Machine o Kings of Leon, entre muchos otros. Un show que se prolongará hasta el domingo 10 de julio y en el que los organizadores han puesto todo de su mano para evitar ciertos problemas que se vivieron en las ediciones anteriores.

El equipo de comunicación del evento nos invitó en un pase exclusivo, junto a otros medios, para visitar las instalaciones un día antes del comienzo del espectáculo. Los característicos containers de la entrada se mantienen, aunque el letrero se ha cambiado debido a los destrozos que causó el temporal de Filomena. Además, como en otras ocasiones, estará decorado con míticas portadas de discos. El césped artificial sigue ocupando toda la superficie del recinto, han añadido un Punto Violeta y un Punto Arcoíris en la entrada y para evitar las largas colas que se han vivido en otros festivales en los últimos meses, han ampliado las barras de los bares. Según la organización, “si las pusiéramos todas en línea recta ocuparían más de un kilómetro”.

A última hora se ha producido, por causas ajenas a la organización, la caída de varios grupos. Glass Animals, Tom Misch, The Regrettes, Dinosaur Pile Up, Sleep Token y Marika Hackman no podrán actuar en esta edición del festival. Para cubrir esos huecos se han incorporado conjuntos como Yawners, La Femme, Pinpilinpussies y Jardín De La Croix. Los nuevos horarios ya están en la web del festival.

Crónica del concierto de Incubus en el Mad Cool Secret Show

Llegar y besar el santo, así se podría definir el paso de Incubus por Madrid. El conjunto californiano se sumó al cartel del Mad Cool hace apenas un mes, sustituyendo a Queens Of The Stone Age, como headliner del viernes 8 de julio. Pocos días después, nos enteramos de que además iba a ofrecer un concierto sorpresa en la Sala La Riviera el 5 de julio.

La mítica sala madrileña vivió ayer un concierto brillante, robusto y cercano. Una pena que The Regrettes no pudieron estar presentes, además no hubo tiempo material para poder sustituirlos. Incubus, que irrumpieron en la escena rock a principios de los 90, aunque con el paso del tiempo han ido suavizando su sonido e incorporando elementos funk, siguen teniendo un poderoso directo. La mítica voz de su frontman, Brandon Boyd, sigue siendo una de las señas de identidad de la banda, y, ayer, encandiló a los miles de presentes.

El espectáculo comenzó cerca de las 10 de la noche. En total, fueron 16 canciones que nos devolvieron a la década de los 2000, a los temas que teníamos guardados en el MP3. Un recorrido vibrante en el que interpretaron sus grandes himnos. El inicio fue fulgurante, con temas míticos como “Nice To Know You” o “Wish you were here”. El cantante agradecido con el público no paraba de dar las gracias entre canción y canción, e incluso para mitad del concierto ya se había quitado la camiseta, mientras el resto del conjunto nos mostraba su virtuosismo musical con poderosos solos de batería y de platos. El concierto fue cogiendo cada vez más velocidad, y para cuando interpretaron canciones como “Drive” o “Dig” La Riviera se convirtió en un polvorín. La mecha se había encendido, el Mad Cool ha comenzado.