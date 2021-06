Inhaler, la banda del hijo de Bono U2, adelanta otra canción

Inhaler son tienen a punto el que será su debut. Un disco iba a grabarse en la primavera de 2020, pero la pandemia hizo que se retrasara. Finalmente It Won’t Always Be Like This’ se publicará el próximo 16 de julio.

Un grupo formado por Robert Keating en el bajo, Ryan McMahon en la batería, Josh Jenkinson a la guitarra solita y Elijah Hewson en la voz y la guitarra rítmica, hijo de Paul Hewson, vocalista de U2. Cuatro amigos que comparten su amor por las líneas de bajo sucias, los ritmos fuertes y las melodías infecciosas que se mezclan con paisajes sonoros psicodélicos y a los que pudimos disfrutar en directo el pasado año en nuestro país.

Ahora por fin lanzan un trabajo para el que los irlandeses convierten su promesa inicial en algo especial, un álbum repleto de ritmos indie-rock e himnos que se elevan. “Hemos tenido la oportunidad de explorar nuestro sonido” dice Hewson.

Otra de sus canciones es esta “It Won’t Be Like This”.

Escucha “It Won’t Be Like This” de Inhaler