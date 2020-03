Entrevistamos a Nada Surf

Poco importa el tiempo que Nada Surf tarden en sacar nuevo disco. Su estatus de banda clásica, autora de numerosos hits que salpicaron la escena alternativa post-grunge y de un puñado de trabajos notables plagados de guitarras sucias y melodías infalibles, es más que suficiente para celebrar cualquier visita a nuestro país, como la que este mes de marzo tendrá lugar en varias ciudades de nuestra geografía. Si además es para presentar las bondades del certero Never Not Together (BMI/Ernie Records, 2020), mejor que mejor. Charlamos con Ira Elliot, su carismático batería, sobre el envidiable estado de forma de la banda, cuando se encuentran ya girando por Europa y a punto de recalar en nuestras tierras. A pesar de que se quedaron algunas cuestiones en el tintero, nos dejó interesantes reflexiones condensadas en la siguiente entrevista.

“Desde que tenemos poco tiempo disponible lo atamos todo antes y acabamos de grabar en pocos días. Un poco como con nuestro primer disco con Ric Ocasek en 1995”.

Han pasado casi cuatro años desde vuestro último disco. ¿En qué habéis andado metidos todo este tiempo?

Pues Matthew ha sido padre y está feliz educando a su hijo en Cambridge, Daniel está ultimando detalles de su casa en España y yo he hecho sobre todo tareas de padre en Florida, así que estamos bastante distanciados geográficamente y viviendo nuestras vidas.

Permíteme felicitaros por el nuevo álbum. Las canciones suenan relucientes, la producción es brillante y todo parece estar en su sitio de nuevo. Entonces, ¿qué es diferente o nuevo en este nuevo capítulo respecto a los anteriores?

Las únicas diferencias han sido los ensayos y el estudio de grabación. Volamos a Inglaterra para ensayar unas cuantas semanas hasta que tuvimos todo atado y entonces nos fuimos a Gales para grabar. A menudo solemos juntarnos con canciones a medio acabar y perfilamos todo juntos, pero desde que tenemos poco tiempo disponible lo atamos todo antes y acabamos de grabar en pocos días. Un poco como con nuestro primer disco con Ric Ocasek en 1995.

¿Cuál es la principal motivación para mantener el espíritu de la banda vivo tras tantos discos y giras?

La principal motivación es que ninguno de nosotros es especialmente bueno en nada más. Si Nada Surf se acabara, creo que todos estaríamos un poco perdidos. Y realmente disfrutamos la música, entonces, ¿por qué parar?. Además el tema es que nos sentimos muy bien juntos y nos respetamos a pesar de conocernos desde hace mucho tiempo. Somos como una familia.

“So Much Love” es un single con una onda muy positiva y un mensaje bastante esperanzador. El arreglo de cuerda es estupendo. ¿Crees que funciona bien para describir el sonido y la atmósfera del disco?

Supongo que sí. Pero he de decir que es la más positiva y amable del álbum. Otras, por el contario, son más sombrías en contraste con ella, que está diseñada para ser más accesible. Es un single perfecto y todos lo entendimos así cuando la oímos acabada. Pero no hay ninguna más como ella en todo el disco, así que supongo que no, jaja.

En el pasado, Matthew ha trabajado en proyectos paralelos. ¿Hay posibilidad de que vuelva a hacerlo? ¿Hay algún otro miembro de la banda trabajando en otros proyectos?

En este momento Matthew no tiene planeado volver a trabajar en esos proyectos pero estamos en medio de una gira así que eso puede cambiar de aquí a final de año. Yo tengo un grupo llamado Bambi Kino y tocamos las canciones que los Beatles tocaban en Hamburgo en los inicios de los sesenta, y una banda de garaje llamada The Overdrive Five con algunos miembros de The Fuzztones con los que toqué en los ochenta. No es fácil organizar giras con mi poco tiempo pero en algún momento haremos algún concierto por Europa. Bambi Kino tocarán en el Indra and the Kaiserkeller en Hamburgo a finales de marzo.

“Let Go se ganó el estatus de disco favorito de Nada Surf desde hace muchos años, aunque espero que ahora Never Not Together lo reemplace”.

Habéis hecho una gira conmemorativa de Let Go (Barsuk, 2002) hace un par de años. ¿Dirías que ese disco significó un antes y un después en vuestra carrera?

Let Go se ganó el estatus de disco favorito de Nada Surf desde hace muchos años, aunque espero que ahora Never Not Together lo reemplace. Cualquier concierto que damos incluye tres o cuatro temas suyos. Fue un momento único e irrepetible.

¿Cómo te sientes cuando escuchas los primeros discos? ¿De qué disco te sientes más orgulloso hoy en día?

Para serte sincero, me cuesta escuchar canciones de Nada Surf a menos que esté haciendo los deberes tratando de recordar un arreglo. No puedo estar sentado en casa escuchando mi música, sería algo muy raro. Supongo que Let Go y los dos o tres álbumes siguientes son realmente buenos.

¿Cómo recuerdas vuestros inicios como banda? ¿Cómo habéis vivido los enormes cambios en la industria musical?

Recuerdo que teníamos muchas ganas de tocar juntos. Había mucha energía que creamos juntos, y todavía creo que podemos generarla. Respecto a los cambios en la industria, nosotros hacemos lo que hacemos y después nos planteamos como lanzarlo y distribuirlo, cada vez que publicamos un disco. No hemos cambiado nada en eso.

Tenéis una conexión especial con nuestro país, al que siempre incluís de manera generosa en vuestras giras por Europa. ¿Cómo empezó esta sintonía?

Tenemos suerte de contar con reconocimiento en España. Fue muy difícil hacernos con una buena base de fans aunque supiéramos que le gustábamos a la gente. Pero Daniel Lorca que es de Madrid, hizo que trabajáramos más duro para hacernos un nombre en su país, tocando más cada vez. También se lo debemos a Carlos Hernández, que nos lanzó y nos cerró muchos conciertos y festivales por toda España.

Te recordamos las fechas de la gira de Nada Surf:

Miércoles 4 de marzo

VALENCIA – Sala Moon Entradas

Jueves 5 de marzo

MURCIA – Sala REM Entradas

Viernes 6 de marzo

MADRID – La Riviera Entradas

Sábado 7 de marzo

BILBAO – Kafe Antzokia Entradas

Domingo 8 de marzo

PAMPLONA – ZENTRAL Entradas