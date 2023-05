Janelle Monáe comparte el primer tema de su regreso

Janelle Monáe ha compartido los detalles de su primer nuevo álbum en cinco años. The Age of Pleasure, el esperado sucesor de Dirty Computer lanzado en 2018, saldrá el 9 de junio a través de Wondaland Arts Society y Atlantic Records, propiedad de la propia Monáe.

Para celebrar la noticia, ha compartido el sencillo principal del disco, «Lipstick Lover», un himno inspirado en el dub que celebra los besos apasionados, viene acompañada de un cautivador tratamiento visual co-dirigido por Monáe y Alan Ferguson. El vídeo tiene desnudos pixelados, con lo que solo puede verse en Youtube, cosas del nuevo mundo.

Escucha ‘Lipstick Lover’ de Janelle Monáe

Estas serán las canciones de ‘The Age of Pleasure’ de Janelle Monáe

1. Float feat. Seun Kuti and Egypt 80

2. Champagne Shit

3. Black Sugar Beach

4. Phenomenal

5. Haute

6. Oh La La

7. Lipstick Lover

8. The Rush

9. The French 75

10. Water Slide

11. Know Better

12. Paid in Pleasure

13. Only Have Eyes 42

14. A Dry Red