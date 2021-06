Louise Rutkowski de This Mortal Coil lanza vídeo para “Forbidden Fruit”

Louise Rutkowski prestó su voz etérea al colectivo de 4AD Records, This Mortal Coil, participando en los recordados álbumes Filigree and Shadow y Blood. La voz de Louise también se puede escuchar en el proyecto The Hope Blister, emprendido años después.

En 1993, participó en The Kindness of Strangers junto al compositor Craig Armstrong y el dramaturgo Peter Arnott, Louise Rutkowski fue la vocalista principal de su disco Hope. El álbum incluía mezclas de Dave Stewart (Eurythmics) y producción de Nellee Hooper (Soul II Soul, Madonna, Bjork).

El primer álbum en solitario de Louise, Diary of a Lost Girl, coescrito con Irvin Duguid, fue lanzado en febrero de 2014 y el segundo, Home, fue lanzado en octubre de 2020 tanto en formato normal como acústico y ahora presenta un nuevo sencillo del mismo, “Forbidden Fruit”, que viene acompañado de este vídeo: