Father John Misty estrena la bonita ‘Goodbye Mr. Blue’

Father John Misty estrena el tercer adelanto del que será su nuevo disco. El próximo 8 de abril llega un trabajo que lleva por título Chloë And The Next 20th Century, del que ya hemos podido escuchar las canciones, “Funny Girl” y “Q4”.

La continuación de su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018) suma un nuevo avance, la bonita y setentera “Goodbye Mr. Blue”, con un poso entre Nilsson y el mejor folk, donde Josh Tillman reflexiona sobre si forzarse a sí mismo a levantarse de la cama porque esta podría ser la última vez que lo haga. Todo ello apoyado en una guitarra acústica y bonitos arreglos de cuerda.

Escucha ‘Goodbye Mr. Blue’ de Father John Misty