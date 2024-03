John Cale tendrá nuevo trabajo en junio

Cuando apenas ha pasado un año de su interesante disco MERCY, John Cale anuncia POPtical Illusion, que saldrá el 14 de junio a través de Domino.

Si el anterior era un trabajo coral lleno de colaboradores, en este prescinde del ilustre elenco para adentrarse casi en solitario en laberintos de sintetizadores y samples, órganos y pianos, con palabras que, en lo que respecta a Cale, constituyen una especie de esperanza arremolinada, una sabia insistencia en que el cambio aún es posible. Producido por Cale y su compañera artística desde hace mucho tiempo, Nita Scott, en su estudio de Los Ángeles, POPtical Illusion es la obra de alguien que intenta mirar hacia el futuro, exactamente como siempre ha hecho el que fuera parte importante de los primeros The Velvet Underground.

Como aclara su hoja de promo no estamos ante MERCY II, ni de una colección de desechos, ya que a lo largo de su carrera de más de seis décadas, Cale nunca ha sido partidario de la repetición. Sus entusiasmos vanguardistas han oscilado entre el clasicismo extático y el rock sin ataduras, el cancionero clásico y la reimaginación electrónica con orgullosa inquietud.

Su primer sencillo, «How We See The Light», ya está disponible.

Estas serán las canciones de ‘POPtical Illusion’ de John Cale