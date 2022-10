John Cale lanza disco con Animal Collective, Weyes Blood, Fat White Family y más

John Cale lanzaba «Night Crawling» el pasado mes de agosto, su primera canción desde 2020 cuando publicaba el sencillo «Lazy Day» y colaboró con Kelly Lee Owens en «Corner of My Sky».

El que fuera miembro de The Velvet Undeground confirma ahora que formará parte del que será su nuevo disco. Un trabajo que llega con el nombre de MERCY y será editado el 20 de enero por Domino Records.

Un trabajo que incluirá doce nuevas canciones, de las cuales siete son colaboraciones con artistas que el arista considera como “algunas de las mentes jóvenes más curiosas de la música”: Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress, Weyes Blood y Fat White Family. Según informa su sello, “son parte del asombroso elenco que se suman a la visión consumada del mundo de Cale y lo ayudan a redecorarlo”.

Ya está disponible otro de sus temas, «Story Of Blood» con la participación de Weyes Blood y un vídeo dirigido por Jethro Waters.

Escucha ‘Story Of Blood’ de John Cale ft Weyes Blood

Estas serán las canciones de MERCY de John Cale

1 Mercy feat. Laurel Halo

2 Marilyn Monroe’s Legs (Beauty Elsewhere) feat. Actress

3 Noise of You

4 Story of Blood feat. Weyes Blood

5 Time Stands Still feat. Sylvan Esso

6 Moonstruck (Nico’s Song)

7 Everlasting Days feat. Animal Collective

8 Night Crawling

9 Not the End of the World

10 The Legal Status of Ice feat. Fat White Family

11 I Know You’re Happy feat. Tei Shi

12 Out Your Window