John Grant tendrá nuevo disco en junio

John Grant anuncia The Art Of The Lie, un nuevo álbum que se lanzará el 14 de junio a través de Bella Union. Un trabajo que empezó a forjarse en otoño de 2022. A principios de ese año, John conoció a Ivor Guest, productor y compositor en el espectáculo de Grace Jones en Southbank, en el Festival Meltdown. Comenzaron a hablar de dos discos en los que había trabajado Guest: Hurricane para Jones, y Prohibition para Brigitte Fontaine, dos de sus artistas fetiches, el artista convenció al productor de que le acompañara en su nuevo disco y este es el resultado.

The Art of The Lie es el álbum más opulento, cinematográfico y lujoso de John Grant hasta el momento. Ivor Guest y su elenco de músicos históricos han aportado drama, toques de intriga tan seductores como los que introdujo en Laurie Anderson o The Art of Noise.

Grant compara los sabores musicales de The Art of the Lie con la suntuosa banda sonora de Vangelis para Bladerunner o los Carpenters si John Carpenter también fuera miembro. Como afirma: “Este álbum trata en parte de las mentiras que la gente defiende y del quebrantamiento que genera y de cómo esas mentiras nos deforman y deforman”, dice. “Por ejemplo, el movimiento nacionalista cristiano ha formado una alianza con grupos supremacistas blancos y juntos se han apoderado del Partido Republicano y ven a las personas LGBTQ+ y a los no blancos como genética e incluso mentalmente inferiores y creen que todos los indeseables deben ser obligados a convertirse a cristianismo y se adhieren a las enseñanzas de la Biblia tal como las interpretan o deben ser eliminadas para que se restablezca la pureza a «su» nación. Ahora creen que la democracia no es el camino para lograr estos objetivos. Cualquier tipo de pretensión de tolerancia que pudiera haberse desarrollado durante las últimas décadas prácticamente ha desaparecido. Se siente como si Estados Unidos estuviera en modo de caída libre”.

Ya podemos escuchar el primero de sus temas, «It’s A Bitch», de la que Grant dice: “Fue una maravilla hacer esta canción que trata simplemente de divertirse con palabras, sintetizadores, ritmos geniales y líneas de bajo y también de burlarse del malestar posterior a COVID. Además, la gente se pregunta qué es un «hesher». Me encantaba ir a las salas de juegos en los años 80 y ver a los ardientes heshers jugar a Tempest, Stargate, Robotron y Asteroids, y al mismo tiempo tocar a Iron Maiden y Rush en sus Walkmans”.

Foto John Grant: Hörður Sveinsson