Jose Ignacio Lapido – A Primera Sangre (Pentatonia)

A Primera Sangre, nuevo y noveno título en solitario de José Ignacio Lapido, viene a culminar una década sobresaliente del granadino desde la publicación de Formas de Matar el Tiempo (2013) y la rentrée de 091 con Maniobra de Resurrección (2016) y La Otra Vida (2019). El Alma Dormida (2017), su anterior álbum en solitario, no lo dejó fácil a la hora de retomar el hilo y seis años después la respuesta gana con creces a la pregunta de si Lapido acabaría notando su doble vida musical: ahora está en su mejor versión.

“Curados de Espanto”, primer adelanto que pudimos escuchar, sintetiza a la perfección el universo de Lapido: “Kilómetros de sombra, milímetros de claridad” tal y como canta él mismo en “Antes de que acabe el día”, que además fue el siguiente sencillo. Y no es casualidad. Ese pequeño segmento de luz logra desvanecer lo que siempre fue un enorme peso existencial cruzado de confusión en los textos de Lapido, tal vez el tiempo juegue a favor una vez pasados todos los desiertos que el camino obliga y sea hora de brindar tal y como propone en ambas canciones: “Brindo por el fuego, la rueda y la electricidad / Brindo por el punto débil de la teorías” (“Antes de que Acabe el Día”), “Una por la eternidad / Dos por las almas en pena (…) / Otra por la ingenuidad / de aquel que imaginaba tormentas” (“Curados de Espanto”), conectando de forma brillante este último verso con aquel Lapido más joven que escribió “Tormentas Imaginarias” (1993).

En este sentido, hay más saltos del tiempo que dejo a la emoción de los seguidores y seguidoras más avezadas ya que es un verdadero placer hallarlos. Al igual que lo es disfrutar musicalmente de un arquetipo blues-rock que Lapido no deja de enriquecer a cada paso discográfico, esa unión perfecta entre rock y poesía de la que Lapido ha hecho arte y oficio es, sin duda, lo que le ha convertido en uno de los mejores compositores de nuestro país. Piezas como “Malos pensamientos” o “Creo que me he perdido algo” tienen, además, ese toque de blues serpenteante de los Rolling Stones de Brian Jones con todo un universo detrás por descubrir que personalmente agradezco.

“Nadie en su Sano Juicio”, “De Noche la Verdad” o el espléndido cierre con “Tiempo Muerto”, presagian una gira de alto nivel donde podremos comprobar la importancia de Raúl Bernal como productor de A Primera Sangre, con Lapido desde En Otro Tiempo, en Otro Lugar (2005) y abrigando como en pocas ocasiones las nuevas composiciones desde el piano, piano eléctrico y órgano, al igual que sucede con Popi González a la batería y percusión, imposible olvidar su aportación en Ladridos del Perro Mágico (1999), y Jacinto Ríos al bajo, doblando actividad entre Los Cero y Lapido. Vayan reservando.

Escucha Jose Ignacio Lapido – A Primera Sangre (Pentatonia)