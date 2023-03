El escritor Jorge Decarlini comenta en el prólogo que siempre quiso ser cantante, pero su peor pesadilla es que no tenía buena voz para cantar las canciones que hacía su amigo. Un sueño frustrado, pero eso no quita que las canciones siempre sean importantes, y por esto en este libro 20 Canciones (Libros Del K.O., 2023) el autor hace un homenaje a la canción, a algunas de sus canciones favoritas a lo largo de su vida. No podrá cantarlas, al menos en público, pero sí narrarlas. Como es de suponer, algunas tendrán más importancia que otras ya sea a nivel sentimental y/o intelectual, pero las aquí reseñadas son tonadas que han quedado en el imaginario no sólo del autor, sino del colectivo.

La misión de Jorge Decarlini es la de explicarnos estas canciones teniendo en cuenta el contexto de estas, y narrar alguna que otra anécdota alrededor de ellas. Las letras de las canciones tienen un valor añadido en cada una de las canciones, así que en estas páginas encontrarán clásicos como “Al Alba” de Aute, “Tatuaje” de la Piquer, “Eleonor Rigby” de los The Beatles, pasando por ese canto antibelicista que es “Born in the USA” de Springsteen que el maléfico de Ronald Reagan utilizó a su libre albedrío para amenizar sus mítines y alentar a las masas deseosas de sangre y banderas.

No descubriremos ninguna de las aventuras que narra Decarlini, así que es mejor que se dejan deducir por las historias, los mitos y leyendas que revolotean sobre estas canciones.

Puedes comprar el libro 20 Canciones – Jorge Decarlini (Libros Del K.O.) en la web de la editorial.