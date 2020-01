Thom Yorke de Radiohead lanza cuatro temas inéditos

Thom Yorke estrena cuatro temas inéditos de sus proyectos al margen de Radiohead. Después de anunciar su participación en Coachella y en un buen número de ciudades (España de momento no) para presentar sus canciones más recientes, el líder de la banda británica desvela cuatro nuevos cortes.

Recordemos que el pasado año publicaba Anima disco acompañado de un cortometraje que podía disfrutarse en todo el mundo vía Netflix. Realizado por Paul Thomas Anderson, el film tiene una duración aproximada de 14 minutos y está compuesto por tres canciones del nuevo álbum de Thom. Anima fue compuesto por Thom Yorke y producido por Nigel Godrich. El álbum cuenta con 9 canciones, con un track extra incluido exclusivamente en el vinilo. Meses antes había publicado la banda sonora de Suspiria, 25 composiciones originales escritas por Thom Yorke para la reimaginación que Luca Guadagnino hizo del clásico de terror de Darío Argento.

Ahora llegan nuevas canciones, “Hearing Damage” (de la manda sonora de The Twilight Saga: New Moon) además de las caras B de su proyecto Atoms for Peace (que comparte junto al productor Nigel Godrich, Joey Waronker, Flea y Mauro Refosco) “What The Eyeballs Did”, “S.A.D” y “Magic Beanz”