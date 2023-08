Judeline estrena el primer ‘Spotify Singles’ en España

Judeline se ha convertido en la primera artista española en lanzar su propio ‘Spotify Singles’. Esta iniciativa brinda a los artistas la oportunidad de interpretar versiones de canciones de otros artistas o de su propio repertorio. Ya se pueden disfrutar dos de ellos, “La Tortura”, original de Shakira, y “Soy El Único”, de Yahritza y su Esencia.

Esta iniciativa forma parte del marco del Spotify EQUAL FEST, el primer concierto de Spotify en España que se llevará a cabo el 22 de septiembre en el WiZink Center (Madrid), y en el cual Judeline participará junto con Nathy Peluso, Ptazeta, Natalia Lacunza y Lola Indigo.

Nacida en Los Caños de Meca, Cádiz, Judeline decidió emprender su camino artístico a los 17 años, buscando convertirse en una de las grandes promesas de la música. Su presencia en la escena musical es innegable. En el 2022, fue designada como artista ‘RADAR España’ dentro del programa de Spotify que apoya a nuevos talentos emergentes en nuestro país, aprovechando su relevancia e impacto cultural.

“He pasado muchísimas fiestas, barbacoas y momentos escuchando “La Tortura”, de Shakira de fondo, por lo que quería hacerle un guiño, sin dejar de lado el peso andaluz”, comenta Judeline sobre su elección de versionar ese icónico tema. Asimismo, en relación a “Soy El Único”, explica: “La descubrí el año pasado y desde entonces no he dejado de escucharla. La estructura de los corridos tumbados es algo que no existe en otro tipo de música. Tienen algo muy flamenco pero también muy venezolano. El flamenco y la música tradicional venezolana es con la música que yo he crecido de pequeña”.

Escucha el ‘Spotify Singles’ de Judeline