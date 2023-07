Julie Byrne – The Greater Wings (Ghostly International)

Este nuevo y solemne cancionero de Julie Byrne viene precedido por un hecho luctuoso: la muerte de su compañero de banda, productor y amigo Eric Littmann, acaecida en 2021 a temprana edad en mitad de grabación del disco. El fallecimiento de Littmann provocó que nuestra compositora se pusiera en contacto con Alex Somers, productor que ha trabajado con Jónsi de Sigur Ros entre otros artistas, para acabar de perfilar el disco.

Las canciones de The Greater Wings (Ghostly International, 2023) ya llevaban escritas un tiempo atrás del fatídico suceso, y sigue la estela trazada en su anterior disco, el notable Not Even Happiness (2017) que la consagraría como una compositora de una gran versatilidad, y cuyo cuaderno de ruta seguía las coordenadas de grandes cantautoras como Vashti Bunyan o Linda Perhacs. Ahí es nada.

El tema con el que abre este trabajo (“The Greater Wings”) es un bello canto elegiaco a la memoria de Littmann, en la que el fraseo de su guitarra se enreda en unos evocadores arreglos de sintetizador. La letra es de un lirismo expresionista de gran delicadeza: “I drank theair/To be nearer to you/Voices widen throught the room/Distant galaxy moon/I’m not here for nothing” Un sentido agradecimiento a una de las personas que más y mejor supieron entender el arte de la de Seattle. Las cadencias sinuosas continúan con la siguiente pieza, “Portrait Of A Clear Day” cuyos aires fronterizos se enhebran en unas cadencias ensoñadoras.

El amor y sus consecuencias esculpen la florida “Moonless” con requiebros que recuerdan a Sharon Van Etten, y versos de nuevo tan hermosos como “The sky is moonless/And the sea surrounds me/What does it matter, the story? /if your absence remains/I feel it right here/What eternity becomes” acunados por un manto de cuerdas sublime. En “Summer Glass” la labor de Somers para esculpir espacios ingrávidos esta vez se salda con nota, al igual que en la instrumental “Summer’s End” que me hace recordar a los ambientes esbozados por Joanna Brouk.

Llegamos al meridiano del disco para encontrar otra gema, “Lightning Comes Up From The Ground”, con ecos a Nick Drake, y de nuevo, una narrativa que tiene como ejes conductores el amor y la muerte, temas recurrentes en Byrne. Su guitarra derrama arpegios de ensueño en “Flare” acompañada, de nuevo, por la sección de cuerda: “Meet me on the dancefloor/Where I move in my own name”. Coplas que en su modestia albergan todo un mundo de sensaciones inquietantes. Los ambientes etéreos se retoman en “Conversation is A Flowstate” y en “Hope’s Return” con unas líneas de violonchelo que realzan el brillo tornasolado del tema. Este portentoso disco de cierra con una coda final que vale su peso en oro. “Death Is The Diamond” es una sinfonía de muerte, pero que entre sus intersticios se cuela algo de luz y esperanza. “And if need be, I will carry your death wish/ Back into the arms of this rare life/ My back to your back/ This has been no easy religion/ Written, braided, lived, and tried” Se apagan las luces. Que sigan girando estos surcos, y que giren y que giren y…

Escucha Julie Byrne – The Greater Wings