Kaiser Franz Josef Lanzan nuevo disco

Con su último disco, Kaiser Franz Josef cumplieron la promesa de “Make Rock Great Again”. El trio de Viena ha probado su innovadora excelencia tanto en el género del rock como sus conciertos en directo, llevándoles a conseguir una reputación internacional, aunque no se duermen en los laureles a pesar de ello, incluso planean poner el listón más alto con su nuevo disco “III”.

En un tiempo record, el trío fundado en 2010, consiguieron sobresalir en la escena rock europea con sus propios conciertos, la mayoría de veces acabando como una completa apisonadora y abriendo para bandas como AC/DC y Billy Idol se han ganado el respeto de unas verdaderas leyendas del rock.

Durante sus conciertos, abriendo para grupos como Airbourne y The BossHoss o en Download Festival, Wacken Open Air, Rock am Ring y Rock im Park han cautivado y emocionado tanto a las masas, que los escenarios temblaban. En los dos últimos años, han tenido encuentros memorables desde que entraron en la burbuja del Rock N Roll, como describe el frontman y guitarrista Sham “En un festival, el guitarrista de Foo Fighters, Pat Snear, nos llevó al backstage. Al parecer, confundió a nuestro bajista Pete con su compañero de banda Taylor Hawkins y estaba totalmente entusiasmado con la similitud entre los dos,no podía entenderlo. Después, cuando se calmó un poco, comenzamos a hablar y nos preguntó cómo nos llamábamos y luego nos dijo, de repente, que estaba leyendo un libro sobre el emperador Franz Josef. Una historia totalmente bizarra … “

Después de 2 años sin parar de girar, los dos veces ganadores del Amadeus Award se volvieron a juntar a mediados de 2019 para trabajar en el tercer álbum. El trio ya lanzó un primer adelanto, el single “Dive”, que salió en marzo.

Los dos primeros discos de la banda los produjeron ellos mismos en su propio local de ensayo, sin embargo esta vez, el cantante/guitarrista Sham, el batería Tom y el bajista Pete consiguieron, para grabar su tercer disco, trabajar con el icónico productor, nominado a un Grammy, Tom Dalgety (Pixies, Rammstein, Royal Blood, Ghost)! en los legendarios Rockfield Studios en Gales a principios del verano de 2019

“Durante la composición, estuvimos con Tom en Viena para hacer la pre-producción en nuestro estudio”, continua Sham. “Enseguida congeniamos y estábamos en la misma onda cuando se trataba sobre las ideas para el nuevo álbum. Le recogimos en el aeropuerto e inmediatamente comenzamos a trabajar”.

Tras acabar la pre-producción, la banda viajó hasta UK para, durante 8 semanas, grabar en los míticos Rockfield Studios de Tom Dalgety. Desde Viena a Wales viajaron en un pequeño mini-bus, una aventura en la carretera de 1800 km a través de 6 países en menos de 40 horas, esto es “Rock N`Roll! “Cerca del mediodía, llegamos a algún lugar en el medio de la nada, completamente sudorosos y cansados “, recuerda Sham. “El estudio estaba situado en una granja rural con varias casas de invitados. Imaginar la cantidad de leyendas que habían grabado allí y lo que esas paredes han escuchado, te pone la piel de gallina. Black Sabbath, Iggy Pop, Rush, Motörhead… estuve en la habitación donde durmió Freddy Mercury e incluso en el estudio aún puedes escuchar el piano de ‘Bohemian Rhapsody’! Originalmente, queríamos incluir una parte de piano en una de nuestras canciones, según progresase el tema, pero nos dimos cuenta de que no encajaba”.

Un toque de historia del rock, que ha dejado huellas claras incluso sin el uso de un piano. Con “III”, Kaiser Franz Josef se presentan más poderosos, enérgicos y multifacéticos que nunca, ya demostrado en su primer single “Dive”, riffs progresivos de guitarra, un latido directo y un estribillo electrizante. Con las peculiares voces de Sham, él habla de un tema que nadie puede ignorar. “La canción trata básicamente de un profundo sentimiento de vergüenza”, dice el cantante. “En mi opinión, no merecemos estar aquí y hacer todo lo que está sucediendo en todo el mundo en este momento. Nos comportamos de manera irrespetuosa con este planeta, con otros seres vivos y, por supuesto, con nosotros mismos. Cada uno de nosotros contribuye a su manera, a la destrucción de este ecosistema. Toda persona responsable debe pensar si quiere ser parte del problema o parte de la solución”.

Un tema que no podría ser más relevante, la canción pegadiza, “All In My Head”, Kaiser Franz Josef habla sobre la forma en que los trastornos mentales solo empeoran en tiempos como estos. “Siempre hemos escrito sobre lo que nos mueve. Esta vez, muchas cosas se crearon inconscientemente y luego pasaron por varios filtros internos. Hablamos sobre el mundo y la forma en que lo vemos, sobre el estado de las cosas y cómo es este planeta fuera de si de muchas maneras. La pieza fue inspirada por una persona de mi círculo de amistad con quien soy muy cercano. Traté de ponerme en un estado de esquizofrenia “.

Por el contrario, su música se vuelve extremadamente maravillosa con el single “Epitaph”, donde Kaiser Franz Josef aborda el tema de las relaciones tóxicas. “Se trata de este tipo de persona muy particular … la viuda negra narcisista, que se apodera por completo de tu vida y te manipula como un títere sin que te des cuenta. No puedes ganar una pelea con ellos”,

Junto a las canciones típicas de KFJ como “Strip My Soul” y “Otherside”, Kaiser Franz Josef nos muestra un lado diferente de su música con canciones de ensueño como “Overdue” o himnos emotivos de medio tiempo como “Rings To The Bone”.

KFJ consiguió que Seasick Steve colaborase como vocalista y guitarrista en la canción “Cactus”. “Es simplemente una leyenda viva y estamos totalmente agradecidos de tenerlo en el disco como una colaboración internacional”, dice Sham. “Definitivamente le da ese cierto mojo en ‘Cactus’. Este tipo es tan real!!. Creo que vive en un pequeño pueblo en algún lugar de Inglaterra. Tuvimos que enviarle las pistas grabadas por mensajería a la antigua usanza; envió sus grabaciones de nuevo en la cinta de cassette, por lo que Tom Dalgety tuvo que convertirlas nuevamente en Rockfield Studio y luego mezclarlas. El trabajo en este álbum fue un viaje loco lleno de grandes historias que sin duda contaremos a nuestros nietos. Estamos increíblemente orgullosos de este disco. Y puedes escucharlo”.