Kali Uchis – ORQUÍDEAS (Geffen Records)

La sensualidad se basa en el morbo: lo que se deja ver, lo que se intuye, y lo que te puedes imaginar. La fórmula de Kali Uchis es predecible, pero efectiva. Una sensualidad que te puedes imaginar presente pero que se recompone en cada proyecto de una manera distinta; así como un buen conjunto, que no pierde calidad por ser combinado de distintas maneras.

ORQUÍDEAS es el cuarto álbum de estudio de Kali Uchis. Un proyecto que ya fue anunciado a principios de 2023 por la cantante en su cuenta de Twitter, que anunciaba dos próximos discos: uno en inglés (Red Moon in Venus) y otro en español, este en concreto. Red Moon In Venus tenía una personalidad más nocturna, con más tonos de R&B relajado, íntimo y lento. Y en el proyecto anterior a este, Sin miedo (del Amor y Otros Demonios) establecía este estilo sensual que la caracterizaría desde ese momento.

ORQUÍDEAS lleva por bandera el neo soul, sus vertientes latinas en la propia flor nacional colombiana que le da nombre al álbum, el amor propio y la autovaloración.

El aspecto latino cobra importancia en las colaboraciones del álbum. La que ha sorprendido gratamente ha sido la ochentera y funky “Igual Que un Ángel”, con Peso Pluma: que ha demostrado poder relajar su estridente registro vocal para adecuarse a otros ritmos. El dembow en “Muñekita”, con El Alfa y JT también triunfó allá por julio de 2023 en TikTok, cuando fue lanzada; cosa que no ocurrió con “Labios Mordidos” con Karol G, el himno de reggeaton queer que pasó algo desapercibido. La última colaboración es una segunda parte del hit “No Hay Ley”, que fue anunciada en el Coachella de este año, junto a Rauw Alejandro. El single recibe un toque aún más house y electrónico gracias a la producción por parte de Tainy, Ovy on The Drums, El Guincho, Jam Cit, Geeneus, Yasob o Pasqué.

En ORQUÍDEAS puedes encontrarte las demostraciones usuales de la versatilidad y perfeccionamiento del estilo de la artista colombiana. El álbum se puede dividir entre composiciones brillantes, electrónicas y radiantes: como el pop de Pensamientos intrusivos, el tropical house de “Diosa”, el synth wave de “Perdiste” o el R&B de “Young Rich & In Love”

Y, por otra parte, nos encontramos con canciones más destempladas, como el bolero de “Te Mata”, acerca de escapar de una relación tóxica para encontrar la fuerza propia necesaria para seguir adelante; y el merengue en “Dame beso//Muevéte”, que habla del afecto físico que busca en su pareja.

ORQUÍDEAS podría ser el cierre perfecto para esta saga conceptual que podría haberse iniciado con Sin miedo (del Amor y Otros Demonios), continuado en Red Moon In Venus y cerrado aquí. Una historia de amor iniciada en el coqueteo y seducción, que atraviesa el enamoramiento y la pasión, y acaba con la auto aceptación, el enamorarse del amor y el sentirse sexy una misma. En resumen, la experiencia universal femenina.

