Kappa Futurfestival suma a Carl Craig B2B Moodyman, Dax JB2B SPFD y más

Kappa Futurfestival, un emblema en la escena europea de la música electrónica y las artes digitales, anuncia un nuevo segmento de artistas que completa la alineación para su undécima edición, se llevará a cabo del 5 al 7 de julio de 2024 en el espacio Parco Dora de Turín.

Como es costumbre, tras la revelación en diciembre de la primera fase de artistas que se presentarán en Parco Dora, esta segunda fase incorpora treinta y dos nombres adicionales al cartel,un avance en el que destaca propuestas en un formato especial como el Hybdrid Set de Who Made Who, junto a primeros espadas del panorama internacional como The Martinez Brothers, Jamie Jones, Four Tet, Kölsch, Reinier Zonneveld, Vintage Culture, Solomun o Youinverse, algunos de ellos que repiten en el festival tras su arrollador paso en la edición de 2023. También otros proyectos como Anyma, el proyecto solo de Matteo Millieri de Tale of Us o Carista. o Destaca la presencia femenina en este avance de line up con nombres como Aurora Halal, Miss Monique o Sara Landry.

Kappa FuturFestival 2024 continúa apostando por la unión de talentos en formato B2B sobre el escenario. En esta segunda fase del line up de KFF24 destaca la confirmación de sets conjuntos de Azyr B2B Lessss, Carl Craig B2B Moodyman, Dax JB2B SPFDJ, Special Request B2B Anz, Joe Clauseel B2B Ron Trent o The Hacker B2B Alessandro Adriani. También se suman al cartel nombres conocidos en Kappa FuturFestival como Fisher, Purple Disco Machine, Simone de Kunovich o Trym.

Como en sus ediciones anteriores, Kappa Futur Festival continuará apostando por la tecnología aplicada para mejorar la experiencia del público, y presenta de nuevo su proyecto pionero Art & Techno VIP experience (la manera más lujosa de disfrutar el fin de semana, para los amantes del arte y el techno). También contará con pago cashless y ofrecerá diferentes descuentos y ofertas especiales en los paquetes de Entrada+Hotel. Más información en: hotel.kappafuturfestival.it