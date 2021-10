Snail Mail avanza un tema de su segundo disco

Snail Mail (Lindsey Jordan) vuelve el próximo 5 de noviembre con su segundo álbum Valentine que se publica a través de Matador / Popstock Distribuciones.

Obra escrita y producida por Lindsey Jordan, de 22 años, y coproducida por Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee) en 2019-2020. El álbum está lleno de romance, desamor, sangre, sudor y lágrimas. Pero Valentine es aplomado y dueño de sí mismo, canalizando la ira y el abatimiento en fantasías de venganza empoderadas y reescribiendo la narrativa de su propio destino. El melodrama y el ambiente que Jordan utiliza hábilmente para contrarrestar su dolor están presentes en toda la obra. El salto sonoro puede escucharse desde los primeros momentos de la canción que da título al disco: la voz susurrada y los inquietantes sintetizadores de ciencia ficción entran en erupción en un estribillo adrenalínico del tamaño de un estadio. A partir de ahí, todo es un éxito, con himnos electrónicos digitalizados, rockeros barrocos, R&B lento y algunas de las baladas de guitarra más hermosas y desgarradoras de este lado de Elliott Smith. Sin embargo, la estrella del espectáculo es la voz de Lindsey, que ya no es la niña prodigiosa, sino que sus voces y palabras son más crudas, profundas, mordaces y con más sentimiento que nunca.

Hoy, comparte un nuevo single ‘Ben Franklin’, junto con un video musical dirigido por Josh Coll. En ‘Ben Franklin’, la caja de ritmos y los sintetizadores envuelven la voz cruda y despreciativa de Jordan, aunque vulnerable: Got money, I don’t care about sex / You knew how i’d take it / You brought her to flex. “Quería salir de mi zona de confort con Ben Franklin, tanto en lo sonoro como en lo lírico”, dice Jordan. “Me pareció justo que el acompañamiento visual incluyera bailar delante de una cámara y sostener una serpiente de 3 metros cerca de mi cara”.

Escucha ‘Ben Franklin’ de Snail Mail