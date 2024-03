Karl Wallinger de The Waterboys y World Party, fallece a los 66 años

El que fuera líder de World Party, Karl Wallinger, falleció a los 66 años, sin que se hayan dado a conocer la causas de la muerte.

El músico y compositor nacido en Gales vomenzó su carrera como teclista en varias bandas antes de unirse a The Waterboys en 1983, donde escribió la música original del éxito «Don’t Bang The Drum», antes de formar su propio grupo en 1986, los antes mencionados World Party.

El propio Mike Scott se despedía de él hace unas horas

Just received this. Travel on well my old friend. You are one of the finest musicians I’ve ever known. https://t.co/Ntmn7jBpqq

