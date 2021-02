Los mejores singles de Depeche Mode en el siglo XXI

Depeche Mode llevan cuatro décadas en activo, en las que se han convertido en una de las bandas más influyentes de la música contemporánea.

En su reciente entrada en el Rock And Roll Hall Of Fame se destacó de ellos: “Ser conocidos por sus oscuras canciones de amor oscuras para la era moderna, un grupo que se ganó un reconocimiento masivo al empujar los límites sonoros y líricos con nueva tecnología de sintetizador y sus cautivadoras presentaciones en vivo”.

Y es que el grupo de Dave Gahan, Martin L. Gore y Andrew Fletcher (no queremos olvidar a Alan Wilder ni a Vince Clarke), atesoran una inapelable colección de discos, singles y giras, con los que han llegado a conquistar el planeta, llegando a vender cerca de 13o millones de discos en todo el mundo.

Si algo les honra, es el mantener una actividad discográfica constante desde su nacimiento, habiendo editado catorce álbumes de estudio hasta la fecha, desde 1981 a 2017, acompañados de sus pertinentes giras. De igual modo, sus fans tienen a su disposición un vasto catálogo de singles, remezclas, recopilatorios y directos, que han ido entregando durante su larga carrera.

Singles memorables

Depeche Mode han trascendido generaciones y décadas, teniendo una actividad muy importante durante la de los 80, consagrándose durante los 90 y manteniendo su estatus a lo largo de los años que han transcurrido del presente siglo. Si recordamos sus singles, podemos agruparlos en dos importantes compilaciones:

The Singles 81 ->85 (1985)

Un disco que recogía los sencillos de los álbumes Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983) y Some Great Reward (1984) además de alguno suelto.

The Singles 86-98 (1998)

Similar recopilación, en esta ocasión doble y mucho más contundente en cuanto a hits se refiere, que incluía los sencillos de los álbumes Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), Violator (1990), Songs of Faith and Devotion (1993) y Ultra (1997) y algún sencillo aparte.

Sin duda, dos compilaciones fundamentales para adentrarse en la carrera de los de Basildon, discos que nos extraña mucho que no hayan tenido un sucesor, ya que han pasado nada menos que 23 años de la publicación del último de ellos (sin contar ese The Best of Depeche Mode Volume 1 del año 2006).

Y muchos se preguntarán, ¿es que Depeche Mode no tienen buenas canciones desde entonces? Desde luego que sí, quizá no tan geniales e imperecederas, pero sus dos últimas décadas en activo han traído los discos Exciter (2001), Playing the Angel (2005), Sounds of the Universe (2009), Delta Machine (2013) y Spirit (2017).

Esto nos daría para un recopilatorio tan amplio como The Singles 86-98 (1998), ya que entre estos LPs y algún sencillo suelto, rondarían los 20 singles nuevos. Es cierto, no están al nivel de los de esas anteriores colecciones, ni tampoco ninguna canción memorable cantada por Martin Gore como han podido ser “Somebody”, “A Question of Lust” o “Home”, pero nos siguen pareciendo lo suficientemente interesantes, para que destaquemos nuestros 15 favoritos.

Los 15 mejores singles de Depeche Mode en el siglo XXI

15. “Cover Me” (2017)

14. Peace (2009)

13. “Should Be Higher” (2013)

12. “John The Revelator” (2005)

11. “I Feel Love” (2001)

10. “Wrong” (2009)

09. “Going Backwards” (2017)

08. “Fragile Tension” (2009)

07. “Dream On” (2001)

06. “Suffer Well” (2005)

05. “Freelove” (2001)

04. “Martyr” (2006)

03. “Heaven” (2013)

02. “A Pain That I’m Used To” (2005)

01. “Precious” (2005)

Disfruta de todos los singles de Depeche Mode 1981 – 2017