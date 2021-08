Katelyn Tarver lanza el sencillo ‘All Our Friends Are Splitting Up’

Katelyn Tarver lanza un nuevo sencillo, “All Our Friends Are Splitting Up”, que formará de su nuevo álbum Subject to Change que estará disponible digitalmente el 15 de octubre, con lanzamiento en CD y LP el 12 de noviembre (LP internacional disponible el 14 de enero de 2022).

En este nuevo álbum, Katelyn Tarver emerge como artista capaz de capturar verdades dolorosas en canciones pop increíblemente hermosas. “Esta canción es una mirada a las complejidades de una relación a largo plazo. El miedo que puede surgir cuando te sientes desconectado, y la comprensión de que no puedes predecir los problemas con los que te vas a encontrar cuando decides pasar tu vida con alguien. Todo lo que pueden hacer es prometer quedarse y luchar el uno por el otro cuando esos problemas se sientan realmente grandes”.

Escucha ‘All Our Friends Are Splitting Up’ de Katelyn Tarver