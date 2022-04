Kety Fusco publica vídeo y una librería de sonidos hechos con su arpa

Kety Fusco es una compositora y arpista suiza conocida como “la reina del arpa electrónica”. Sus composiciones fusionan la música electrónica con la neoclásica, creando un sonido muy particular. Es Master of Arts in Music Performance por el Swiss Italian Conservatory, siendo de las pocas artistas que han tenido el privilegio de tocar en el Parlamento Suizo. Además ha dado multitud de conciertos por toda Europa, llegando a interpretar a Ennio Morricone en el Verona Arena. Kety Fusco firmó por el sello italiano Sugar para publicar su primer álbum, Dazed, en 2020. De ella te hemos hablado ya en un par de ocasiones en nuestra sección 7 Minutos al Día.

Hace unos días Kety Fusco volvió a ser noticia por partida doble. Primero, por la publicación de un nuevo vídeo correspondiente a su pieza “Music to make a dream come true”, aparentemente perteneciente a un futuro nuevo disco.

Además la arpista suiza, aprovechando su dominio del instrumento y su atracción por la experimentación, ha lanzado una librería de sonidos no tradicionales realizados con su arpa. Beyond the Harp es la primera en su clase, ofreciendo sonidos atípicos que nunca esperaríamos de un arpa aunque están realmente extraídos de ella, de sus múltiples usos y funciones, así como de su interacción con otros objetos como vasos de cristal.

Kety Fusco ofrece en total, en Beyond the Harp, más de 400 sonidos que productores y músicos de todo el mundo podrán incorporar, previa adquisición del producto, a cualquier tipo de composición, ya que no se trata de los sonidos típicos que se suelen extraer de uno de los instrumentos musicales más antiguos de la historia.

Si te interesa el producto, o simplemente sientes curiosidad y quieres saber más sobre estos extraños sonidos desarrollados por Kety, puedes visitar su tienda online.

