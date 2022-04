Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Second – Estado de alegre tristeza

Rocío Márquez, Bronquio – Un ala rota (garrotín)

ZZ Top – Brown sugar (Live from Gruene Hall)

Psychodrome – Torre de Babel

White Bats – Cynic

Warpaint – Stevie

The Waterboys – Here we go again

Cora Yako – Uno entre un millón

Inoxidables – Como hacen las hojas

Menta – Lo que me falta

Soleá Morente con Estrella Morente – El pañuelo de estrella

Mónica Naranjo & Bunbury – Ey!

Colorado con Álex Cooper – Discos de moda

Liam Gallagher – C’mon you know

Cariño – Llorando en la acera

Mishima – Un lloc que no recordi

Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Blood in the snow

Los Estanque y Anni B. Sweet – Brillabas

Adam Giles Levy – Wild Earth

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Marina Herlop – Shaolin Mantis

Marina Herlop ha firmado con el sello berlinés de vanguardia PAN y publicará el próximo 20 de mayo, en vinilo y plataformas digitales, un disco titulado Pripyat. Después de que el primer sencillo de adelanto, “Miu”, haya obtenido grandes críticas por parte de prestigiosos medios internacionales, esta semana ha visto la luz el segundo anticipo del álbum, la canción “Shaolin mantis”.

El Capitán Elefante – El planeta de los precipicios

Esta semana ha visto la luz un nuevo sencillo de El Capitán Elefante. Una canción de pegadizo powerpop sobre un encuentro con una extraterrestre que se convierte así en el primer adelanto del que será su quinto álbum. Un nuevo trabajo para el que volverán a contar con la producción de Pedro Monge en Chromaticity Studios y que probablemente saldrá este mismo año.

Bonaire – Nunca me enamoré

Bonaire es el proyecto musical de María Abellán, un proyecto del que ya te hablamos allá por 2019 en nuestra sección 7 Minutos al Día. En los próximos meses publicará un nuevo disco con cinco canciones producidas junto a Charlie Bautista. Esta semana ha salido un sencillo de adelanto titulado “Nunca me enamoré” que habla sobre darse cuenta del lugar en el que se quiere estar como acto de rebeldía y amor propio.

Moderat – More love

Tal como te contamos hace poco en esta misma sección de las canciones de la semana, Moderat se encuentran presentando en los últimos meses algunos avances de su esperado cuarto álbum: MORE D4TA. Como tercer adelanto, el trío berlinés ha publicado esta semana “More love”, el tema más luminoso de los que han presentado hasta la fecha. Una canción de pop electrónico inspirada en la Venus de Botticelli expuesta en Berlín.

Le Garçon Rêvé – The love seat

Desde hace un tiempo os venimos anunciando que Le Garçon Rêvé, el dúo valenciano formado por John Martínez y Diego Summo, publicarán su tercer álbum este año 2022. En enero estrenamos uno de sus adelantos, “Turia River killed the radio star”. Tanto aquel vídeo como el del anterior “The boy with the victorian gun” fueron grabados en localizaciones muy concretas de la ciudad de Valencia. Ahora llega “The love seat” y, de nuevo dirigidos por Miguel Ángel Mengó Lloret, el dúo ha escogido esta vez la Marina de Valencia como escenario para el vídeo.