La 10ª edición del prestigioso Festival Marvin de México será virtual

El Festival Marvin, uno de los más importantes que se celebra en México, cumple 10 años. Sin embargo, dadas las circunstancias, han decidido celebrar lo que ellos llaman su “edición 9.5”. Será una edición virtual que se prolongará durante tres días (el 26, 27 y 28 de noviembre), con grabaciones de directos, entrevistas, encuentros, listening parties y coloquios en diferentes escenarios colocados en hasta seis ciudades diferentes: Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, Madrid, Sevilla y Gotemburgo.

Por el Festival Marvin de 2020 pasarán más de cuarenta artistas cuyas actuaciones podrán disfrutarse gratuitamente. Será vía streaming, desde la Plataforma 9.5 powered by RENTEC y con señales espejo a través de Twitch, Amazon Music MX y Amazon Music US. Entre las bandas y artistas participantes estarán CeeLo Green, Róisín Murphy, Faithless, Robert DeLong o Roosevelt, mientras que la cuota española estará integrada por Delaporte, El Columpio Asesino, La La Love You, Emilia y Pablo, Joe Crepúsculo o Ginebras, actuando desde Madrid, y Adiós Amores, Colectivo Da Silva y Los Mejillones Tigre desde Sevilla, dentro de la habitual alianza del festival mejicano con el Monkey Week.

Los directos tendrán diversos formatos y duraciones variadas. En algunos casos tocarán uno o dos temas, otros tocarán media hora, otros harán versiones raras junto con una entrevista… Será un festival muy dinámico que además incluirá encuentros con artistas (gente como Chris Frantz -de Talking Heads y Tom Tom Club-, Él mató a un policía motorizado y Francisca Valenzuela, por mencionar algunos) o monólogos de stand up comedy.

Más información en la página web oficial del festival.

