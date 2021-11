Llega ‘INdieSIDE’ libro de fotografías para ilustrar el indie nacional de los 90

Nathalie Paco es una de las fotógrafos que mejor ilustró la eclosión y el desarrollo del indie en nuestro país. Su portentoso archivo va a convertirse en INdieSIDE, un cuidado libro de 150 páginas con imágenes de gran parte de los artistas que en aquellos tiempos revitalizaron nuestra escena.

Un proyecto que acaba de poner en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacerse realidad. Un libro alternativo e independiente que solo se podrá adquirir durante la campaña y publicará 500 ejemplares. No contara con version digital, distribuidora, sponsor, marcas, Ni subvenciones.

Julio Ruiz ha sido el encargado de escribir este prólogo. Periodista y locutor de radio al mando de su programa Disco Grande durante 50 años, es uno de los mayores impulsores de este movimiento musical en España. Junto a él otros protagonistas de la escena entre los que encontraremos músicos, periodistas, fotógrafos, directores de sellos discográficos, promotores, managers, directores de salas, ilustradores y fans serán los encargados de acompañar las fotografías con sus testimonios.

INdieSIDE incluirá imágenes de, entre otros: Alias Galor, Australian Blonde, Automatics, Beef, The Breeders, Cocteau Twins, Corn Flakes, Crank, Doctor Explosión, Echobelly, El Inquilino Comunista, El Regalo de Silvia, Elena, Especie Sub, Eliminator Jr, Flow, Furious Planet, Gallygows, Guedeon Della, Guiller Momonje, Heavenly, HD Substance, Hébridas, Happy Losers, Hipsters, Honey Langstrumpf, Iluminados, Insanity Wave, Kebrantas, La Nube, Lagartija Nick, Le Mans, Los Flechazos, Loopside, Maddening Flames, Manta Ray, Mercromina, Mercury Rev, Migala, Nosoträsh, Nothing, Onion, Otis Wood, Painful, Parkinson DC, Penelope Trip, Phantom Dog, Los Planetas, Polar, The Posies, The Pribata Idaho, Prozack, Revolution 9, Ride, Rinôçérôse, Sr. Chinarro, Silvania, Solex, Spring, Stereolab, Strange Fruit, The Killjoys, The Pastels, Usura, The Yellow Melodies, Venas Plutón, The Wedding Present, Yellow Finn, Yogur…

La fecha prevista de publicación es febrero de 2022. Hazte mecenas de INdieSIDE. Tienes hasta el próximo 18 de diciembre para hacer tu aportación.