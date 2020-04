La gira de Nouvelle Vague se retrasa a 2021

Debido a las medidas de precaución impuestas por Gobierno, la celebración del 15 aniversario de Nouvelle Vague, originalmente prevista para el 31 de marzo de 2020, llegará a Madrid de mano de Mercury Wheels y Producciones Animadas el 25 de marzo de 2021. Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha.

La sala But acogerá el directo de una banda que en 2004, con Marc Collin y Olivier Libaux a la cabeza, se presentó en el panorama musical francés como un experimento a través del cual rendir tributo a los sonidos New Wave desde la Bossa Nova. Fue ahí cuando los patrones del punk, de la New Wave, del Pop y del Rock se reinterpretaron abrazando la Bossa Nova de los años 50 y 60. Exuberantes arreglos y fascinantes voces que hicieron que Nouvelle Vague pronto se convirtiera en un fenómeno global que 15 años después sopla las velas en sala But de Madrid. Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de EventBrite y Ticketmaster.

Más de una década después Nouvelle Vague sigue aportando un valor añadido a las versiones que hace de bandas como The Cure, Dead Kennedys, XTC, Killing Joke, The Clash, Joy Division, Depeche Mode o The Sisters of Mercy. Una reinterpretación más que personal, con arreglos novedosos que van mucho más allá de una mera traducción de un género musical a otro.

Con cinco álbumes de estudio y extensas giras mundiales a sus espaldas, Nouvelle Vague celebra su decimoquinto aniversario con una gira internacional que encarna la formación original de 2004. El show, estrenado en Reino Unido en junio de 2018, presenta a una banda que vuelve a sus raíces: una guitarra acústica, algunos teclados, sonido ambient y dos cantantes (Mélanie Pain y Elodie Frégé), que interpretan las canciones más icónicas de la banda.