La historia de D’arcy Wretzky (Smashing Pumpkins) en ‘Bienvenido a los 90’

En el programa de hoy repasamos al completo la historia de D’arcy Wretzky, ex bajista de nuestros adorados Smashing Pumpkins.

Una mujer que participó en algunos discos míticos de los 90 con una personalidad muy marcada.

En 1999 salió de la banda y desde entonces su vida fue un misterio hasta la reciente reunión del grupo.

Suenan:

01. Smashing Pumpkins – Bury Me

02. Dan Reed Network – Ritual

03. Smashing Pumpkins – I Fall (Demo 89)

04. Smashing Pumpkins – Daydream (Demo 89)

05. Catherine – Four Leaf Clover

06. Smashing Pumpkins – Blew Away

07. Smashing Pumpkins – Farewell And Goodnight

08. Smashing Pumpkins – Daughter

09. Smashing Pumpkins – Pug

10. Filter – Cancer

11. Bowie – Shining Star (Makin My Love)

12. Smashing Pumpkins – Mayonaise (Los Angeles con James Iha)

13. Smashing Pumpkins – Knights of Malta

14. Smashing Pumpkins – 1979 (Rockpalast 1996)