Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Empty Full Space, Abel Ibáñez G, Dead Start Talk, Paige Valentine, Fernan Guirao, Éxtasis y Noran.

Empty Full Space – Morphogene

Empty Full Space es un grupo francés formado hace algo más de un año por Nico (guitarras, voz), Flo (batería, coros), Edgar (sintetizadores, percusión), Antoine (bajo) y Max (guitarras). Juntos practican una interesante e hipnótica mezcla de neo-psicodelia, kraut-rock y garage que recuerda a clásicos como Can o Hawkwind. El 20 de marzo publicarán con Spinda Records su primer álbum, From the Limbo, del que han avanzado varias canciones como esta titulada «Morphogene».

Abel Ibáñez G – Día gris

Abel Ibáñez G. es un músico y cantante mexicano que reside en Australia desde el año 2016. A principios de 2020 publicó su primer disco, De Vuelta en Casa. Un álbum del que te hablamos, en su momento, en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2022 publicó un segundo disco titulado Extraña Compañía. Desde hace unos meses está difundiendo algunos de los temas que formarán parte de su próximo trabajo, entre ellos este titulado «Día gris».

Dead Start Talk – The hurricane

Dead Star Talk es una banda a caballo entre Hamburgo y Copenhague formada por Christian Buhl, Günes Kocak, Erik Jensen y Claus Nielsen. En 2022 publicaron el álbum Too Many Too Much, y actualmente planean sacar un segundo disco en mayo. Un nuevo trabajo del que ya conocemos tres canciones, la última de ellas este tema titulado «The hurricane».

Paige Valentine – Retrograde

La cantautora australiana Paige Valentine publicará su álbum de debut, Lucky Blue, el próximo 12 de abril con el sello Nettwerk. Hace pocos días compartió el último adelanto de su primer disco, una brumosa canción con aires retro titulada «Retrograde» que, afirma su autora, se le ocurrió en sueños.

Fernan Guirao – Díselo

Fernan Guirao es un artista independiente andaluz de 18 años que en su música combina sonidos urbanos con aires hyperpop. Con su sencillo «Graduado» ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses. Hoy te presentamos otra de sus canciones, «Díselo». Una canción en clave deep house melódico, oscuro, futurista e incluso nostálgico que narra las fases del desenamoramiento.

Éxtasis – La escalera azul

Éxtasis es un grupo catalán con un sonido de pop/rock moderno, energético y muy bailable con referencias principalmente a los grupos clásicos de los 2000. El pasado mes de enero publicaron el primer adelanto de su nuevo disco, «Tq pero». Hace unos días vio la luz un nuevo avance, un sencillo titulado «La escalera azul».

Noran – Cicatrices

Noran es un grupo del País Vasco que, tras darse a conocer en 2020 con el sencillo «Sonreír», publicó en 2022 su primer disco, Ciudad de Nadie. La banda vasca ha entrado en 2024 con una imagen renovada y canciones nuevas. Entre ellas está «Cicatrices», un tema que habla del fin de una relación y de la liberación que siente la persona al embarcarse en un nuevo comienzo.