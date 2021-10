Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de To The Helpless, Autopista 61, Delwood, Monte Terror, Malaspina, Staytons y Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia.

To The Helpless – Nobody needs to know

Tal como te venimos informando en anteriores ediciones de nuestra PlayList Emergente, To The Helpless están presentando uno a uno en los últimos meses los temas de su nuevo disco, A Futile Guide To Modern Living, inspirado en un libro de Oscar Wilde. Desde hace un par de semanas ya está disponible el octavo tema del álbum, “Nobody needs to know”, una canción que quizás sea la más autobiográfica del disco y que nace de ese momento en el que uno se da cuenta de que vive más pendiente de lo que sucede en el mundo digital que del real.

Autopista 61 – No me digas

La banda argentina Autopista 61 lanzó hace unas semanas el primer sencillo de su nuevo disco, el 2º de estudio del grupo de la Ciudad de la Plata tras su debut en 2015 de la mano de Alejo Stivel. La canción se titula “No me digas” y es un tema de rock con sonido clásico que puede recordar a los Stones o a KISS. Este sencillo fue publicado por BMV Producciones y editado por Sony Music, encontrándose ya en todas las plataformas digitales.

Delwood – Parallax

Delwood es una banda belga que en breve lanzará su primer disco, titulado también Delwood. Su sonido oscila entre lo íntimo y lo explosivo, tomando como referencia a grupos como Tortoise o Do Make Say Think. Curiosamente, cuentan con dos bajos y ninguna guitarra. Como adelanto de su debut lanzaron en septiembre un sencillo titulado “Parallax”.

Monte Terror – La línea de sombra

La banda almeriense de shoegaze Monte Terror ha publicado hace poco un nuevo sencillo, “La Línea de Sombra”. Es el primer adelanto de su nuevo álbum, El Primer Vuelo de las Aves Marinas, que verá la luz el 22 de octubre. Un disco grabado y producido por Raúl Pérez en Estudio La Mina. “La línea de sombra” es una canción emocional y a la vez contundente, intensa en sonido y letra, que cuenta el final de una relación. El vídeo ha sido realizado por Rubén Carillo y Cristina Meca.

Malaspina – Entre el bar y el cuartel

Malaspina es una banda de rock de la que ya te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hoy los traemos a esta PlayList Emergente para presentar su nuevo sencillo, “Entre el bar y el cuartel”. Una canción rotunda y honesta que es el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio, que se sumará a los dos EPs en directo que han publicado anteriormente. El lanzamiento de este nuevo disco de Malaspina, en el que han colaborado gente como Iván García-Pelayo, Ramiro Quintanilla y Juanjo Solana, está previsto para finales de 2021. De momento, aquí tenemos “Entre el bar y el cuartel”.

Staytons – Río

Staytons son otros viejos conocidos de nuestra PlayList Emergente, regresando hoy a ella con un sencillo que publicaron este verano. Una canción llamada “Río” que describe la vida de la banda en su piso compartido, la convivencia, las dificultades y la participación. Se trata del cuarto tema que publica la banda este 2021, anticipando la llegada próxima de un nuevo disco de Staytons cuya fecha de publicación todavía no está confirmada.

Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia – No me digas

Ángel Calvo es un compositor y cantante murciano que formó su proyecto Los Trenes de Larga Distancia después de disolverse su banda anterior, El Pico de la Panocha. Tras publicar algunos sencillos y EPs, en breve verá la luz su disco Siglo XXI con el sello Murmullo Records. Hace unos meses estrenaron un sencillo titulado “No me digas”, una canción pop que habla de los momentos y vivencias que nos hacen el día más ameno. “No me digas” ha sido grabado y mezclado por Marco Velasco en el estudio El Miradoor y masterizado por Borja Pérez. Con Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!