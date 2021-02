La PlayList Emergente de la Semana

Como todos los miércoles, es el momento de compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de una selección realizada entre las muchas propuestas que llegan hasta nuestra redacción, siempre de bandas poco conocidas, artistas emergentes, o simplemente cantantes y grupos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente hemos incluido canciones de Glas, Rainkid, Staytons, Neon Vampire, Lewis Pe, Pablo Solo y Belau.

Glas – No quiero estar aquí

Tras los lanzamientos de los singles “El mundo será nuestro”, “Olvidar” y “Nuevo Orden Mundial”, y después de pasar por Los Conciertos de Radio 3, hace unas semanas Glas nos han presentado un nuevo sencillo, “No quiero estar aquí”. Se trata de uno de los temas más directos de su próximo disco, Venus Géminis, una canción en la que se adentran en la electrónica y para la que han contado con la colaboración del grupo vasco Grises.

Rainkid – Art must be beautiful

Rainkid es un grupo valenciano formado por Nacho Torres (guitarra, piano y voz), Javier Fuentes (Guitarra principal y voces), Alejandro Marí (Batería y voces) y Guille Fuentes (Bajo). Hace tres años publicaron su primer EP, producido por Nigel Walker. Poco después pasaron por nuestra PlayList Emergente para presentar su single “Rose”. En marzo del pasado 2020 grabaron un segundo EP en Malamute Studios, con Tono Hurtado, del que de momento han extraído un sencillo titulado “Art must be beautiful”. Una canción que habla de dualidades y de enfrentar la realidad que encuentra su inspiración en la novela El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y también en una performance de Marina Abramovic llamada “Art must be beautiful, artist must be beautiful”.

Staytons – Fiesta de los ochenta

Staytons también han pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente para mostrarnos sus canciones. Ahora vuelven a ella para presentar su recientemente publicado sencillo “Fiesta de los ochenta”, donde podemos escuchar el eco de bandas referentes para el grupo como Capital Cities, MGMT, Foster The People o Two Door Cinema Club. Grabada en OVNI Estudio (Llanera, Asturias), con producción de Igor Paskual compartida con Dani Sevillano, se trata del primer adelanto del que será su nuevo álbum.

Neon Vampire – Neon Vampire

Neon Vampire es un grupo gaditano que surge como la evolución natural de Champagne, proyecto que publicó 3 discos de estudio entre 2005 y 2015. En esta nueva etapa se decantan por un sonido de guitarras y melodías apoyados por teclados y textos en castellano. “Neon Vampire”, además de dar título al proyecto, es el primer adelanto del disco homónimo que saldrá en 2021.

Lewis Pe – The Hex

Lewis Pe es un joven músico de Barcelona que, tras tocar en diversas bandas, publicó su primer single a finales del año pasado. Además en breve lanzará su primer LP, The Castle. Un disco que, nos cuenta, gustará a los amantes de la psicodelia de los 60/70, del surf rock y de la música indie. La canción “The Hex”, que abre el álbum, habla de los aspectos más jodidos de las relaciones amorosas a partir de unas melodías muy pop y acompañadas de un sonido saturado, con guitarras sucias y una producción retro.

Pablo Solo – Two ways of lookin’ at the same thing

Hace unos meses te hablábamos de Pablo Solo y su canción “Tannenbaum”, versión de John Simon (el original se publicó en 1970) que le llevó a ponerse en contacto con el legendario productor y plantear una colaboración entre ambos. Esa colaboración ya ha tenido lugar, y el resultado es un tema titulado “Two ways of lookin’ at the same thing” que salió el pasado viernes. Se trata de otra canción de John Simon, esta publicada en 1992, que Pablo ha grabado en su casa, cantando y tocando todos los instrumentos contando con la dirección y coproducción de Simon desde su casa en Woodstock.

Belau – Luz

Belau es un dúo húngaro de electro pop y chillwave del que ya te hemos hablado alguna vez en nuestra PlayList Emergente. Su primer disco ganó el Grammy de su país y cuentan con millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su último sencillo, publicado el pasado mes de enero, cuenta con la colaboración del grupo vocal cubano Sexto Sentido. Su título es “Luz”, y representa una impactante fusión de música tradicional afrocubana y electrónica contemporánea. Con Belau y “Luz” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!