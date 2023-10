Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Viva Belgrado – Perfect blue

Joaquín Pascual – Una cruz clavada

Las Nubes – Enredados

Amann and the Wayward Sons – When the day goes slow

Future Islands – The tower

C’Mon Tigre – Teen age kingdom

Trampa 22 – A lo mejor

Triángulo de Amor Bizarro – La carretera nocturna

Yard Act – Dream job

Grandaddy – Watercooler

Duran Duran – Psycho killer

Carlos Ann – Desde septiembre

Delaporte, Alice Wonder – Ángel caído

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Edu Errea – Keep me in mind

Edu Errea ha publicado esta semana un nuevo sencillo, «Keep me in Mind». La canción, producida por Paco Loco, es un nuevo adelanto de su nuevo disco, previsto para diciembre. «Keep me in mind» trata sobre el desaliento, sobre el dolor que puede provocar el comportamiento de una persona en otra.

Pajaro Sunrise – Devotion

Tras más de cuatro años sin publicar nuevo disco, Pajaro Sunrise acaba de publicar «Devotion», primer adelanto de su próximo álbum. Una canción luminosa, optimista y melódica que es todo un homenaje al amor incondicional y que, nos aseguran, marca el clima general del que será su nuevo disco.

Normal – Mi batalla

El grupo albaceteño Normal publicará en breve un nuevo disco. Un EP titulado La Cara B que incluirá cuatro temas producidos por Paco Trinidad. El primer sencillo extraído de La Cara B es «Mi batalla», un tema que precisamente abre el disco y que trata de los fantasmas que todos tenemos en nuestras cabezas.

Siloé – Todos los besos

Siloé vienen de triunfar este verano con sus sencillos, sus conciertos y su presencia en festivales. Esta semana se han conocido los temas que formarán parte de su nuevo disco, Santa Trinidad. Además han anunciado una gira que les llevará por todo el país en los próximos meses. El nuevo álbum de Siloé se abre con «Todos los besos».

Lõbison – Milagrera

Lõbison, el proyecto musical liderado por Juamba d’Estroso, ha publicado esta semana el segundo sencillo avance del que será su quinto álbum. La canción se titula «Milagrera» y aborda el tema de la enfermedad mental con un cierto toque de humor. La atmósfera del nuevo sencillo de Lõbison recuerda a grupos como Pixies o The Wedding Present.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.