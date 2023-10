El grupo bilbaíno Amann & The Wayward Sons acaban de publicar su nuevo sencillo, «When the day goes slow». Un tema que sigue a su más reciente lanzamiento, «I have to change to stay the same», que hace menos de dos meses incluimos en nuestra lista de las canciones de la semana. La banda liderada por Pablo Amann desvela así el último adelanto del que será su cuarto álbum de estudio, que previsiblemente verá la luz a principios de 2024.

Con «When the day goes slow», Amann & The Wayward Sons siguen dando pasos adelante en su búsqueda de nuevos caminos dentro del Blues Rock más moderno, con la mirada puesta en artistas del otro lado del Atlántico como Gary Clark Jr., The Cold Stares o Marcus King. Además, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum a principios del próximo año, el grupo prepara una gira nacional e internacional de la que iremos desvelando más detalles.

De momento, aquí tienes «When the day goes slow», el nuevo sencillo de Amann & The Wayward Sons.