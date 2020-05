Yo La Tengo C(L)overs, tributo a la banda norteamericana

Yo La Tengo C(L)overs nace a partir de una convocatoria realizada en el programa de radio Hip-Hip Ultra. Aunque en realidad nace mucho antes, el día que se piensa que sería una buena idea hacer una versión de Yo La Tengo, subirla a YouTube e intentar que la banda se pase por la botiga aquesta. A pesar de hacer una versión de una versión (es el tema 36 de este recopilatorio firmado por La Banda Municipal de Ultra-Local, en aquella ocasión formada por Edu Mató, Raúl Burrueco, Ferran Baucells, Miquel Sospedra y Raül Chamorro), Ira y James se acabaron pasando por la tienda antes de su concierto en un parque de atracciones de la ciudad, generando alboroto general entre la parroquia.

En septiembre de 2019, edita la servidumbre y Ultra-Local Records publicaron un cassette de DUMP, el proyecto en solitario de James Mcnew, el bajista de Yo la Tengo. Tres ediciones, trescientas copias. Fue para entonces que lanzamos la convocatoria de versiones en el programa de radio.

Como ya hicieron con las ocho horas de Kraftwerk, la idea era realizar un Hip-Hip Ultra especial con todas las versiones recibidas y que aquellos que quisieran pudieran tocarlas en directo. Una vez más pensamos que se quedaría en algo entre amigos, pero recibimos más de 50 versiones y muchos querían tocarla en directo, así que lo mejor sería sacar el programa de la tienda. Hablamos con los amigo de la sala VOL para hacer el programa desde allí, radio, un vermut de domingo para todos los públicos, grupos en directo… La fecha: el 26 de abril de 2020. Habían pensado en hacer una edición en cassette para la presentación pero se nos fue de las manos con tanta banda implicada. Ese era el plan original, hasta que llegó la pandemia.

Sin saberlo, lo lanzaron el mismo día que ellos anunciaban el 25 aniversario del Electr-O-Pura, y acabaron tuiteando el enlace a nuestro recopilatorio.

Yo La Tengo C(L)overs es un recopilatorio de versiones de Yo La Tengo. 52 temas que abarcan hasta 14 discos de la banda de New Jersey, del ‘New Wave Hot Dogs’ (1987) al ‘There’s a Riot Going On’ (2018). Más de tres horas, que van del pop al ambient pasando por el lofi doméstico, con bandas que forman parte de la historia, bandas de amigos, bandas del underground de Barcelona, bandas en las que se esconden miembros de otras bandas, bandas formadas para la ocasión, bandas que no son bandas, acompañados o en solitario, grabaciones profesionales y grabaciones caseras. Personas entre los 65 y los 20 años. Versiones llegadas de Barcelona y también desde Sevilla, Madrid o Argentina. Mucho amor por Yo La Tengo.

