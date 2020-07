Lauv estrena el vídeo de ‘Love Somebody’

Lauv presenta el vídeo de “Love Somebody” tema extraído de su EP sorpresa Without You EP editado el pasado mes. Desde su lanzamiento, “Love Somebody” ha sobrepasado los 15 millones de streams. El intimista vídeo ha sido dirigido por Hunter Lyon (blackbear, Whethan).

Without You EP se lanzó el pasado mes y reúne 4 temas compuestos y producidos durante la cuarentena con Amy Allen (Halsey, Selena Gomez), DallasK (Fifth Harmony) y Johnny Simpson(Christina Aguilera, Ava Max), entre otros. Además, Lauv también presentó el video rodado durante la cuarentena de “Dishes.”

El álbum de debut de Lauv ~how i’m feeling~ editado en Marzo, ha sido Top 20 en una decena de territorios, incluídos un #9 en UK y un #5 in AU, y reúne más de 1.5 billion de streams hasta la fecha.