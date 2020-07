Perfume Genius anuncia los ganadores del concurso para hacer su nuevo vídeo

Alrededor de la publicación de su aclamado nuevo álbum Set My Heart On Fire Immediately, Perfume Genius (Mike Hadreas), anunció el concurso con el video de ‘Without You’. Hadreas pidió a sus fans que mandasen sus ideas para un video musical de este single, y este concurso fue muy competido pero ya han sido elegidos tres ganadores. Cada uno de los directores recibió $1,000 para concretar su visión mientras que otros $1,000 fueron donados a una organización de beneficencia de su elección. Los ganadores son Liz Lian, cuyo video puedes ver a continuación , Samantha Mitchell cuyo clip se estrenará el 4 de agosto y Kristin Massa cuyo video verá la luz el 11 de agosto.

La conversación de Perfume Genius con los ganadores se puede ver AQUÍ.

Liz Lian cuenta sobre su video: “Esta canción, y la declaración de Mike sobre ella, me confirma que los momentos de comodidad y claridad aparecen de la misma manera que los momentos confusos y solitarios. Me recuerda ser paciente y observar el conflicto dentro de mi y verlo como una metamorfosis hermosa e imperfecta, en lugar de evitarla. Este video musical trata sobre la exploración y el descubrimiento de uno mismo a través del mundo natural. Mi objetivo es representar las partes desconocidas, abstractas y confusas de nosotros mismos a través de elementos del surrealismo y del realismo mágico. Las narrativas de autodescubrimiento en los medios a menudo se centran en historias de jóvenes blancos a punto de entrar en su vida adulta. Pero el autodescubrimiento y la reinvención ocurren a lo largo de nuestras vidas. Las semillas del cambio sembradas dentro nuestro pueden convertirse en experiencias emocionantes que alteran la vida cuando menos lo esperamos. Annie Tezuka, quien protagoniza el video, hizo un hermoso trabajo encarnando esta experiencia. Quería arrojar una luz particular sobre la experiencia de las mujeres que, a medida que envejecen, se ven cada vez más como son en relación con los demás (madres, esposas, abuelas) y que este video sea un tributo a las complejidades y el cambio constante dentro de todos nosotros, especialmente esas mujeres.”

Lian ha elegido a la ACLU del sur de California como su organización benéfica preferida.

La larga historia en defensa, litigios y educación de SoCal defiende los derechos civiles y las libertades respecto a la justicia racial y económica, la libertad de expresión, la transparencia gubernamental, los derechos LGBTQ, la privacidad, la equidad de género, la justicia reproductiva, los derechos de los inmigrantes, la justicia penal y la reforma de la política de drogas, y prácticas policiales. Puede donar aquí, al capítulo nacional o al capítulo local. https://www.aclusocal.org

Samantha Mitchell hará su donación al Proyecto de divulgación sobre trabajadoras sexuales de Baltimore.

El trabajo sexual es trabajo. El Proyecto de Divulgación sobre las Trabajadoras Sexuales está comprometido a terminar con la violencia y el estigma contra las trabajadoras sexuales. Su red nacional de justicia social aboga por los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras sexuales, incluida la reducción de daños, la representación positiva y la despenalización.



Kristin Massa donará a RAICES una organización sin ánimo de lucro en Texas que brinda servicios legales y abogacía para niños inmigrantes, familias y refugiados. Todos los inmigrantes merecen el derecho a la dignidad humana, y RAICES defiende este derecho brindando servicios legales a miles de niños, asistencia de fianzas y capacitando a abogados para ayudar a las personas detenidas y obligadas a permanecer en el sistema de detención de ICE. Al donar a esta organización, contribuirá directamente a la calidad de vida de los inmigrantes atrapados en las políticas de inmigración deliberadamente opresivas en los Estados Unidos.