Leftfield – This Is What We Do (Virgin Music)

Cuanto la electrónica de los 90 despertó, Leftfield todavía estaba allí. Esta manida fórmula extraída del genial cuento de Monterroso sirve perfectamente para ilustrar la segunda llegada de la mítica agrupación británica, con su This Is What We Do al frente (primer lanzamiento en siete años). Podría tratarse el título de su cuarto álbum como simbólico: esto es lo que hacemos, lo que hicimos y, probablemente, lo que seguiremos haciendo, porque nunca nos fuimos.

Pero, más allá de cierta continuidad con aquel ya lejano Leftism (Hard Hands, 1995), la propuesta del bueno de Neil Barnes, sobre quien recae el gran peso de Leftfield tras el hiato que se dejó por el camino a Paul Daley, dibuja un compendio desde la electronica clásica de los 90 hasta algunas incorporaciones posteriores del género.

Imaginemos una especie de archivo en el que, sobre su sonido tan definido, van apareciendo y desapareciendo elementos propios del trip hop (“Rapture 16”), melodías a ritmo de beat donde destacan las colaboraciones con distintos artistas (“Makig A Difference”) -no olvidemos que ellos ya vienen de vuelta con esto con aquel “Open Up” con John Lydon-, efectos primarios de sustrato acid house (“This Is What We Do”), contundencia y muestro (“Accumulator”) y alternativas de breakbeat (“Full Way Round”).

Todos ellos no dejan de ser superestratos de esa base tan definida ya hace dos décadas que florece con fuerza de vez en cuando, como ya nos adelantaba su sencillo previo “Pulse”, o como homenajes a aquel tú de hace veinticinco años que miras con gratitud (“City Of Synths”, “Power Of Listening” o “Heart And Soul”). Eso es este This Is What We Do: un álbum tan certero y continuo como si nunca se hubieran ido, como el dinosaurio de Monterroso, y que celebramos con alegría por su vuelta, como cuando te encuentras ese inesperado billete de cinco euros en esa chaqueta vieja que era tu favorita en los 90.

