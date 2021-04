Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate (Universal)

Costó creerse el debut de los jóvenes Greta Van Fleet, esos discípulos adelantados de Led Zeppelin que en 2018 sorprendían con un disco llamado Anthem of the Peaceful Army, en el que su cantante Josh Kiszka se dejaba literalmente las cuerdas vocales emulando al gran Robert Plant, sin que -seamos sinceros- su hermano Jake se acercara con su guitarra a la maestría de Jimmy Page. Canciones como “Highway Tune” o “Black Smoke Rising” y una larga gira pateándose los escenarios de medio mundo les colocaba entre los grupos más prometedores del blues rock contemporáneo.

Tres años después llega su segunda entrega, en la que tratan de dejar a un lado sus obvias referencias y buscan una identidad que les distinga como algo único. The Battle At Garden’s Gate muestra una paleta sonora innegablemente más variada y las influencias se amplían. Ese sonido clásico sigue ahí, pero suenan más limpios y actuales. Ya no solo recuerdan a Led Zeppelin, sino que sus nuevos temas remiten a Cat Stevens, Jimi Hendrix, Rush o hasta Bon Scott.

El álbum se abre con tres brillantes canciones que demuestran que Greta Van Fleet está cerca de la cima de su potencial. “Heat Above” es quizás el ejemplo más notable, un rasgueo a lo Houses of the Holy acompaña un medio tempo que combina el falsete de Josh con hermosas guitarras acústicas, timbales, teclados y cuerdas angelicales que se vuelven aún más etéreas cuando se unen con una voz fantasmal. “My Way, Soon” aumenta un poco el tempo y les hace brillar, mientras que “Broken Bells” copia el modelo “Stairway to Heaven” con un solo épico. “Age of Machine” es otro de los puntos álgidos del disco, aunando las múltiples referencias psicodélicas setenteras que se nos vienen a la cabeza. Por el contrario, la parte final del disco queda lastrada con momentos como “Caravel”, “The Barbarians” y “Trip The Light Fantastic”, que suenan a lo mismo y convierten The Battle At Garden’s Gate en algo irregular.

El disco nos deja con una reflexión. En tiempos en los que un alto porcentaje de bandas solo beben del postpunk inventado hace más de 40 años, que unos veinteañeros tiren de referencias clásicas del rock & roll no deja de ser una gran noticia, clichés aparte. El rock de guitarras sigue vivo y el firme entusiasmo de estos chavales de Michigan les hará ganarse un espacio destacado en lo más alto.

Escucha Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate