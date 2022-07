!!! – Let it Be Blue (Warp Records / Music As Usual)

!!! (chk chk chk) siguen con su personal evolución en su ya noveno álbum. Adalides del dance punk desde hace algo más de 25 años, los de Nic Offer nos dan once nuevos latigazos para seguir arrojándonos a la pista de baile, aunque de un modo algo distinto al habitual.

Let it Be Blue fue concebido en pandemia y es algo que se nota. En cada uno de sus rincones podemos vislumbrar un león enjaulado queriendo salir de ese extraño mundo para regresar a un mundo que ya no volverá. Como decían «Hay algo de hacer arte en el que para que te resulte emocionante, tienes que reinventarte cada vez. Tienes que seguir empujando. Hazlo como un principiante. Toma una pared blanca y coloréala. Cada cosa nueva que hagas debe sentirse como una declaración, la mejor versión nueva de ti mismo».

Bajo esta premisa, los de Sacramento sacan de su manga un ramillete de infalibles que nos sumerge de lleno en una rave noventera en la que abundan las luces de neón, ritmos de breakbeat y una sensación general de energía y buen rollo, que se abre con la delicadeza acústica de «Normal People», un aperitivo de placidez que nos prepara para la descarga. Una descarga que arranca en los bajos contundentes y los sintetizadores acelerados a lo The Chemical Brothers de «A Little Bit (More)». A partir de ahí el synthpop de «Storm Around the World, idas de olla como “Un Puente”, la brillante versión funk disco del “Man on the Moon” de los recordados R.E.M. o la arrebatadora y sensual «Canal de Panamá» con ese «Cut-cut-cut-cut through like the Pana-Pana-Panama Canal-Canal-Canal» que no deja de revolotear en nuestra cabeza.

Sin dejar a un lado pelotazos como “Here’s What I Need To Know” o la curiosa mezcla de estilos de ese crisol que es «Let It Be Blue», que nos deja listos para darlo todo en el trallazo de «It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)» y recordar a clásicos del pop británico más oscuro en el acertado cierre que es «This Is Pop 2». Que no decaiga.

